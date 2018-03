Estos son los superhéroes que estarán en “Infinity war”, ¿serán todos?

#infinitywar A photo posted by Pomin8r (@pomin8r) on Jan 28, 2017 at 10:11am PST

En 2018, se estrenará “Avengers: Infinity War”. Sobre los personajes que aparecerán se había especulado mucho, pero por fin hay una lista que deja claro quiénes aparecerán. Esto no significa que se descarten sorpresas.Los nombres ya confirmados son: Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, Hawkeye, Black Widow, Star-Lord, Gamora, Groot, Drax, Rocket Raccoon, Doctor Strange, Wong, Vision, Nick Fury, Nebula, Winter Soldier, Scarlet Witch y Mantis.Esta última es una de las novedades. La actriz Pom Klementieff, quien le dará vida al personaje en “Guardians of the Galaxy Vol. 2”, subió una foto de ella con un un gorro de “Infinity war”. El mensaje es claro.Pero también se rumora la posible aparición de otros personajes. Entre ellos se menciona a Spider-Man, Black Panther, Ant-Man Captain Marvel y Yondu.