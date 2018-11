Cuando tenía 14 años, Dua Lipa publicaba en YouTube versiones de canciones. Hoy, con 23, algunos de sus videos tienen más de mil millones de visitas.

Después de terminar sus estudios, una gran compañía discográfica se fijó en ella. Su segundo sencillo ya fue un éxito. Desde entonces vendió más de tres millones de discos y 32 millones de sencillos. También tiene cifras récord en Spotify.

Responsable de éxitos como "One Kiss" o "New Rules", habló sobre sus raíces familiares en Kosovo, su papel ejemplar para los jóvenes e incluso tocó el tema de la salida de su país de la Unión Europea, el "brexit".

¿A veces no teme que todo esto solo sea un sueño del que despertará en algún momento?

Siento que cada día es un sueño para mí. Sería una locura que un día despertara y comprobara que todo fue un sueño. A veces es realmente demasiado bueno para ser verdad. Pero todos los implicados trabajaron duro para lograrlo.

Al haber conseguido tanto, muchos jóvenes la ven como un modelo a seguir. ¿Cómo lo lleva?

Ser un modelo a seguir siempre es difícil. Claro que me gustaría ser el mejor ejemplo posible, pero solo soy una persona. Creo que estoy creciendo junto con mis fans. No soy perfecta, pero intentaré ser lo mejor posible para influir de forma correcta en los demás.

Si hablamos del mundo de hoy en día, también tenemos que hablar de gente que se ve expulsada por culpa de conflictos, guerras o de la pobreza. Usted tiene experiencia familiar en ese sentido.

Es muy triste. Nadie abandona su país por voluntad propia, al menos en la mayor parte de los casos. Soy consciente de las oportunidades que tuve gracias a que mi familia pudo trasladarse al Reino Unido. Hoy hago lo que hago porque con 15 años salí de Kosovo y pude trabajar en mi música en Londres. Me indigna cuando a los niños se les priva de derechos humanos fundamentales y por ello no tienen un futuro brillante. Los niños son nuestro futuro y hacen que sigamos progresando. Seguiré hablando de las cosas que me importan.

Usted ya vivió en Reino Unido de niña, antes de volver a Kosovo. ¿Cómo influyó esa experiencia en su trabajo?

Alguien me dijo una vez que parece que tengo la moral trabajadora de un inmigrante. (...) Vi cómo mis padres siempre tuvieron que adaptarse a distintas situaciones y cómo lo consiguieron. Siempre hicieron todo lo que estuvo en su mano para ofrecernos el mejor futuro posible a mis hermanos y a mí. Tenían varios trabajos, trabajaban día y noche. Fui testigo de que las cosas no llueven del cielo y que todo es trabajo duro. Lo interioricé.

Y ahora el Reino Unido quiere salir de la Unión Europea, ¿qué piensa al respecto, es algo que también afecta a los jóvenes?

Sé lo importante que es estar en la Unión Europea. Personalmente me parece que lo más importante es seguir juntos, no me gusta para nada salir de la UE. No sabemos qué saldrá de las negociaciones, pero como ciudadanos tenemos que asumirlo. Hemos votado, pero el sistema electoral es injusto. Los niños y los jóvenes no pudieron votar (el "brexit"), pero tendrán que soportar los cambios.

