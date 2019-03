"Estoy feliz de estar aquí"

El menor de tres varones de la familia Lamas, Giries, nació con síndrome de Down y es cardiópata. A sus 18 años ya ha sufrido dos operaciones del corazón y ha sido difícil guiarlo en un mundo de exclusión, pero aquí está, sonriéndole a la vida y preparándose para su papel estelar.

Todos los días de ensayo se levanta con la ilusión a flor de piel. Llega a los ensayos muy temprano acompañado de su mamá, Patricia.

Participar en esta obra le está cambiando la vida y su madre espera que también así suceda con la perspectiva del público.

"La inclusión en este país está empezando, está en pañales, ellos tienen mucho que dar, pero la sociedad no les permite. No se les da los espacios que ellos merecen, no los dejan explotar las grandes capacidades que tienen", remarca.

Giries por su parte, resume su experiencia en que "estoy feliz de estar en el teatro. Son ritmos chivos".