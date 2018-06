“Estoy tratando de descubrir otros placeres de la vida”

Sam Smith sabe que su música es melancólica y emotiva, pero espera que sus conciertos en directo sean inspiradores y se sientan, en sus palabras, “como un puñado de amor”.

El cantante conocido por baladas como “Too Good at Goodbyes” comienza el tramo estadounidense de su gira “The Thrill of It All” en Detroit. Pero esta vez dice que pudo hacer mucho más por su show. “Para esta gira pude elegir las canciones, pude realmente decidir qué tipo de show y tour serían”, explicó. “Realmente pienso que en este espectáculo se puede ver mi crecimiento como artista”, apuntó. Su segundo disco, “The Thrill of It All”, salió en noviembre.

¿Dejaste de fumar?

Sí, en el último año. Me avergüenza decirlo, pero caí en el vicio de fumar cigarrillos. Lo estoy combatiendo. No estoy fumando del todo en este momento. Cuando tengo tiempo libre entre conciertos me resulta muy difícil, pero estoy seguro de que lo he dejado. Tengo que hacerlo. Es tan malo. Y está afectando mi voz.

Cantas en vivo, pero ¿qué sientes al ver a otros artistas haciendo playback?

En general, me resulta triste. Es distinto con diferentes artistas, me parece. No sé con certeza, pero estoy bastante seguro de que algunas personas cantan un poquito aquí y allá y hacen un poco de mímica durante el espectáculo porque están bailando tan enérgicamente. Entonces lo entiendo porque no soy bailarín y no sé cómo se siente. Si estás cantando un poco en vivo, entonces puedo entenderlo. Debo admitir que es algo que me resulta irritante, en especial en la música pop, porque soy una persona que nunca ha doblado. Nunca lo he hecho en toda mi vida.

¿Tienes tiempo de ir a conciertos?, ¿a quién has visto recientemente?

Sí, voy bastante a conciertos. Trato de ver todos los grandes shows de pop. Vi la gira de Beyoncé “Lemonade”. Estoy viendo todas las cosas de su “On the (Run Tour)” en internet. Estoy sencillamente obsesionado. Es increíble verla. Una persona a la que sueño ver y aún no he podido es Robyn. De verdad tengo ganas de verla en vivo. Creo que lloraría todo el tiempo.

¿Cómo ha sido cantar canciones de tu más reciente álbum ahora que tiene varios meses de publicado?

Miro hacia atrás y a veces, cuando estoy cantando estas canciones, me preocupa porque sé que son muy oscuras. Con “In the Lonely Hour” sentí que era melancólico, pero había esperanza en las canciones, porque esperaba que el hombre al que amaba me amara en retorno. Y pienso que durante el período de “The Thrill of It All” estaba un poco atascado. Ya comencé a escribir bastante para mi tercer disco. Acabo de escribir algo, de hecho, en el camerino. Se siente algo más animado.

¿Cómo te has preparado para esta gira?

Es muy, muy difícil. Realmente estoy tratando de descubrir otros placeres de la vida en lugar de salir a beber e ir de clubes. Dejé de tomar del todo. Estoy haciendo ejercicio y siendo supersaludable, asegurándome de ir a la cama después de los conciertos.