Estrella de “American Pie”, Mena Suvari, afirma que un ex la manipuló para hacer tríos cuando era adolescente

La estrella juvenil de inicios del 2000, Mena Suvari, aseguró recientemente que una expareja solía “manipularla” para que tuviera tríos con otras mujeres.

La actriz, ahora de 43 años, le confesó al periódico The Guardian que el hombre -que en ese entonces era su pareja- le pidió que buscara mujeres con las que tener tríos, incluidas las que conoció durante las películas que rodaba en ese entonces.

Suvari, que también fue protagonista de videos musicales como el de “Teenage Dirtbag” de la banda neoyorquina, Wheatus, parte del soundtrack de “Loser”, aseguró que años después de sucedido eso, volvió a ver encontrarse con esas mujeres.

A una de ellas tuvo la oportunidad de pedirle disculpas. “Me sorprendí, porque él le dijo que era yo la que quería hacer eso. Fue una gran revelación para mí, cómo me estaban manipulando y no tenía idea. Las circunstancias habían sido creadas para mí, y simplemente me tragó”, dijo Suvari quien también confesó que un amigo de su hermano la violó cuando tenía 12 años.

Con esto último, según le dijo a The Guardian, nunca tuvo la oportunidad de “descubrirse” a sí misma sexualmente, además de arruinarle su adolescencia, la hizo perder la inocencia de sus citas en la escuela secundaria y hasta decidir cuándo perder su virginidad.

Por si fuera poco, la estrella que compartió créditos en 1999 con Kevin Spacey en “American Beauty” confesó que una vez necesitó atención médica luego de una relación sexual con esa pareja, incluso aseguró al mismo medio que esas experiencias han afectado su relación con el sexo.

“Es algo muy complicado cuando experimentas abuso sexual, porque parte de eso es como satisfactorio. Pero la otra parte es una pesadilla absoluta, por lo que estás confundido, no sabes qué es lo correcto”, expresó la actriz quien actualmente está casada con su tercer esposo, Michael Hope.