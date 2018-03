Estrellas brillan en los Grammy

Lee también

En la 59 edición de los premios Grammy, celebrada en el Staples Center de Los Ángeles, Adele y Beyoncé figuraron como las favoritas de la noche al ser las artistas con mayor nominación. La velada que reconoce a lo más destacado de la música, fue conducida por el comediante británico James Corden quien contó con las tablas suficientes sobre el escenario para estar a la altura del evento.“Esto es un desastre, ensayamos y ensayamos esto. Este tipo de errores no pueden ocurrir, estamos en los Grammy”, dijo Corden mientras hacía una accidentada coreografía. Después relevó sus dotes como rapero al presentar así a algunos de los invitados. Previamente Adele abrió con su canción “Hello”.Jennifer López presentó el primer premio de la noche. Chance The Rapper recibió el Grammy en la categoría a mejor artista nuevo.Mientras tanto, Nick Jonas presentó el galardón a mejor performance de pop a dúo o en grupo y fue para Twenty One Pilots y su tema “Stressed Out”. Los artistas subieron al escenario sin sus pantalones. Luego, Ed Sheeran interpretó su tema “Shape of You”.“Blackstar” se alzó con cinco premios Grammy, entre ellos mejor canción de rock por el tema que da título al álbum.Previamente “Blackstar” cosechó los premios a mejor álbum de música alternativa, mejor performance de rock, mejor ingeniería y mejor diseño de arte.En un vestido brillante, corona dorada y gargantilla en oro, una embarazada Beyoncé se apoderó del escenario de los premios Grammy y cantó sobre una mesa, incluso inclinándose hacia atrás en una silla, mientras entonaba “Love Drought”, una de las canciones más aclamadas de su álbum “Lemonade”, por el que alzó el galardón a mejor álbum urbano contemporáneo.Su principal competencia fue Adele, quien ganó álbum, canción y grabación del año en 2012 con “21” y “Rolling In the Deep”. Aunque algunos críticos argumentan que “Lemonade” de Beyoncé es más artístico y tuvo mayor impacto cultural, “25” marcó el regreso de Adele quien competía con cinco nominaciones.“Hello” se llevó el honor a la mejor interpretación pop solista y “25” al mejor álbum pop vocal en el estreno realizado antes de la gala televisada.El galardón para el mejor performance de country en solitario estuvo a cargo de Maren Morris por “My Church”, posteriormente como se anticipó Bruno Mars y Katy Perry se presentaron.