Estrellas del cine y la música lloran a Kobe

La trágica muerte de Kobe Bryant, exjugador de Los Angeles Lakers; Gianna, su hija de 13 años y otras siete personas en un accidente aéreo el domingo generó reacciones de toda índole alrededor del mundo, casi de inmediato.

Las estrellas de la música y el cine no estuvieron exentas de tal situación y aprovecharon su influencia y reconocimiento en las redes sociales para adherirse al dolor de la familia y mostrar su admiración al exjugador.

En su mayoría, actores, actrices y músicos enviaron mensajes junto a imágenes en las que tuvieron la oportunidad de fotografiarse con el exestrella de baloncesto de la NBA.

"Sin palabras, descansa tranquilo ‘Mamba’", escribió el rapero Kanye West en una imagen compartida en su cuenta de Instagram, donde se saludaban. "Kobe, te queremos, hermano. Oramos por ti y tu familia y apreciamos la vida que has vivido y la inspiración que nos has dado", agregó en otra foto más antigua donde incluyó a los raperos Mos Def y Swizz Beatz, junto a Bryant y que subió a Twitter.

Otra de las cantantes que mostró su desconcierto fue Demi Lovato. "Esto me pone muy triste… Serás tan extrañado por tantos", escribió la también actriz y quien destacó que conocía a la exestrella angelina desde hacía una década.

Siempre en el mundo de la música, el canadiense Justin Bieber mostró su incredulidad ante lo sucedido: "No puede ser… Siempre me animaste, ‘Mamba’. Me diste algunos de los mejores consejos que me han hecho sonreír hasta hoy", escribió junto a una foto con Kobe en un ascensor y que publicó en Instagram.

Otras estrellas del cine y la TV también se sumaron a una inacabable lista de condolencias. Desde el presidente Donald Trump y su antecesor Barack Obama hasta las máximas figuras de todo tipo de deportes, se mostraron en shock por el deceso de quien es considerado una de las mayores estrellas en la historia del básquetbol, un competidor implacable.

Kobe ganó cinco títulos de la NBA en sus 20 temporadas con los Lakers, terminando con 33,643 puntos, 7,047 rebotes y 6,306 asistencias en 1,346 juegos de NBA en su carrera.

En 2018, Kobe ganó un premio Oscar al mejor corto de animación por "Dear Basketball", un homenaje al deporte que lo convirtió en un ícono.