Estrellas latinas unidas en clásicos de Navidad

Ude unir a estrellas latinas para interpretar clásicos Navideños, el cual se estrenó el pasado 25 de noviembre.

En total, fueorn 10 artista que se sumaron a la iniciativa de Universal para compartir con sus fans el espíritu navideño.

Para esta primera edición se cuenta con la participación de Sebastián Yatra,quien le da voz al tema principal del álbum: "Santa Claus Is Comin’ To Town". Según información oficial, se trata de una "interpretación bilingüe, vivaz y dinámica", que el colombiano hace.

Además, se unió Luis Fonsi,con la canción "Let It Snow"; Danna Paola, con "All I Want For Christmas Is You Christmas"; Nacho, "Jingle Bells"; Morat, "Rocking Around The Christmas Tree"; Greeicy,le dará su toque a "Silent Night"; Mariah Angeliq,"Last Christmas";Isabela Merced,"Have Yourself A Merry Little"; y Cali Y El Dandee, con "White Christmas".

De acuerdo con un comunicado de prensa lanzado por Universal, cada uno de los artistas que participan en el álbum estarán compartiendo en redes sociales los planes que tienen para celebrar las fiestas este año.

25 noviembre

Fue lanzado el tema principal del álbum: la canción bilingüe de Sebastián Yatra “Santa Claus Is Comin’ To Town”.