Estrena el primer tema de su nuevo álbum

El trío británico Muse estrenó este jueves el primer tema de su nuevo álbum, titulado "Wont Stand Down", según anticipó la banda en las redes sociales.

El grupo inglés de rock ya compartió el pasado viernes cuál será su portada oficial, en la que se ve una figura flotante y fantasmagórica envuelta en una capa negra con la cabeza escondida y una máscara blanca, debajo de la cual aparecen diez discípulos sin rostro.

Como anticipo, el cantante de la banda, Matt Bellamy, obsequió a sus seguidores durante una emisión en directo en su cuenta oficial de Instagram con un verso de la nueva canción, entonado mientras conducía en una coche.

"No me retiraré, me estoy haciendo más fuerte, no me retiraré, ya no soy dueño, no me retiraré, me has utilizado durante demasiado tiempo, durante demasiado tiempo", canta el músico en ese nuevo tema.