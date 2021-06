Estrenan documental sobre la historia de Elvis Presley

“Elvis Presley el rey del rock and roll”, una docuserie original de HBO que incluye entrevistas e imágenes de archivo, estrenó ayer en Netflix, la producción se remonta a la historia del legendario cantante.

La serie está dirigida por Thom Zimny, un experto documentalista, director películas sobre “Born to run” o “The river”, y cuenta con la participación de Priscilla Presley (ex esposa) y de estrellas del rock como Springsteen, Emmylou Harris o el fallecido Tom Petty, además de amigos de la infancia como Red West.

El documental que sigue la vida de Elvis Presley desde sus inicios en Tupelo, Mississippi, su rápido ascenso a la fama al mezclar distintas influencias para crear un ritmo único y su regreso a la vida musical después de cumplir con el servicio militar.

“Mediante material de archivo y entrevistas con famosos, esta docuserie revela nuevos detalles sobre la vida, las pasiones y las penas de la leyenda musical Elvys Presley”, se lee en la sinopsis.

El intérprete de “Can't Help Falling in Love” nació un 8 de enero de 1935 Tupelo, Misisipi, Estados Unidos, y es considerado como uno de los máximos exponentes del género rock and roll.

“El Rey del rock and roll” falleció el 16 de agosto de 1977, en la cima de su carrera y con apenas 42 años, en Memphis, Tennessee, Estados Unidos, de un infarto agudo de miocardio.

Desde el 1 de junio la serie está disponible en Netflix, contiene dos episodios, el primero de 108 minutos y el segundo de 97.