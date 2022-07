Estrenos de streaming que llegan en julio

Julio será un mes de muchos estrenos. Una amplia variedad de títulos entre películas y series, conforman la cartelera de Netflix, Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Star Plus, que regresan cada mes con nuevas apuestas y julio no sería la excepción.

Desde producciones originales como "The Gray Man" co-protagonizada por Ryan Gosling y Chris Evans, "The Terminal List" con Chris Pratt, y "Persuasión" con Dakota Johnson; hasta temporadas de series como "Stranger Things 4", "Rebelde", "High School Musical: La serie"; y estrenos de cine como "Morbius" con Jared Leto, "Spencer" con Kristen Stewart, "Asesino sin memoria" con Liam Nesson, y "Spider-Man: Sin camino a casa" con Tom Holland y Benedict Cumberbatch, entre muchas otras.

Neflix

Stranger Things T4: Vol. 2

(1 de julio)

La exitosa serie de Netflix, “Stranger Things”, volvió con una cuarta temporada dividida en dos partes. En estos nuevos episodios mostraron la faceta más terrorífica y oscura de la serie, con la incorporación de elementos y referencias del clásico cine de terror de los 80, como Freddy Krueger de “Pesadilla en la calle Elm” de Wes Craven, personaje que se convirtió rápidamente en un ícono de la cultura pop y en el que está inspirado Vecna, el monstruo de esta temporada.

Resident Evil

(14 de julio)

Si eres fanático ya sea del videojuego o de las películas de “Resident Evil”, esta serie de Netflix te puede atrapar. La historia se desarrolla en dos líneas de tiempo. La primera de ellas involucra a las hermanas Jade y Billie Wesker que se mudan a New Raccoon City, y las conexiones de su padre con la siniestra Corporación Umbrella. La segunda línea de tiempo tiene lugar en el futuro, que sigue a Jade, ahora de treinta años, en sus esfuerzos por sobrevivir en un mundo infectado con el virus T.

Persuasión

(15 de julio)

Protagonizada por Dakota Johnson, “Persuasión” es una película dramática dirigida por Carrie Cracknell, basada en la novela homónima de Jane Austen. Narra la historia de Anne Elliot, una mujer que quiso casarse en su momento con el hombre que amaba pero se echó atrás después de ser persuadida por su familia. Años después, el que fue su pretendiente reaparece en su vida inesperadamente.

Jurassic World: Campamento Cretácico T5

(21 de julio)

Ambientada en el universo de Jurassic Park, la serie animada sigue a un grupo de adolescentes elegidos para participar en un campamento piloto en el increíble parque temático Jurassic World, que quedan varados en la Isla Nublar después de que varios dinosaurios escaparan de sus hábitats. Con las voces en inglés de Jenna Ortega, Raini Rodriguez, Ryan Potter, entre otros.

El hombre gris

(22 de julio)

Protagonizada por Ryan Gosling y Chris Evans, “El hombre gris” (The Gray Man), es una película de acción dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo, conocidos por dirigir películas de Marvel como “Avengers: Infinity War” y “Avengers: Endgame”. La historia muestra a Court Gentry (Gosling), un agente veterano de la CIA, que es traicionado por su propia agencia, lo que lo obliga a convertirse en un fugitivo. Lloyd Hansen (Evans), un ex colega suyo en la agencia, es enviado a cazarlo.

Rebelde T2

(27 de julio)

Otra generación de jóvenes estudiantes llega a la Elite Way School para cumplir sus sueños musicales, pero primero tendrán que enfrentarse a un enemigo: la Logia, una sociedad secreta. El remake de una de las series musicales de culto en Latinoamérica, "Rebelde", llega con su temporada 2, el 27 de julio.

Disney+

La princesa

(1 de julio)

Disney Plus, a través del servicio Star+, estrena “La Princesa” (The Princess), una cinta de acción protagonizada por Joey King (The Kissing Booth), que reinventa el concepto de los clásicos cuentos de hadas, ambientada en una época medieval donde ser mujer involucra el deber de casarse y formar una familia. Sin embargo, esta princesa no está dispuesta a seguir con la tradición.

Bob's Burgers: La película

(20 de julio)

Película animada basada en la serie de televisión de Fox “Bob's Burgers”. La trama sigue a Bob y su familia mientras luchan por pagar su préstamo después de que se abre un sumidero frente a su restaurante. Dirigida por los creadores de la serie Loren Bouchard y Bernard Derriman, mientras que el elenco de voces original regresa, incluidos H. Jon Benjamin, Dan Mintz, Eugene Mirman, Larry Murphy, entre otros.

High School Musical: La serie T3

(27 de julio)

La historia original protagonizada por Zac Efron y Vanessa Hudgens, llega como un reboot en forma de serie, que tras dos temporadas se ha convertido en una de las más populares de su generación. La serie cambiará el instituto por un campamento, al estilo “Camp Rock”, y contará con la participación especial de Olivia Rodrigo, tras dejar su papel protagónico en la serie.

HBO Max

Morbius

(1 de julio)

La película de superhéroes protagonizada por Jared Leto, “Morbius”, ya se encuentra disponible en la plataforma de HBO Max. Basada en el personaje de Marvel Comics del mismo nombre, dirigida por Daniel Espinosa, cuenta la historia de vida del Dr. Michael Morbius (Leto), quien gravemente enfermo con un desconocido trastorno sanguíneo, lo lleva a encontrar una manera de no solo curar la enfermedad, sino de darse fuerza y poderes inimaginables.

Uncharted: Fuera del mapa

(8 de julio)

Tom Holland y Mark Wahlberg protagonizan “Uncharted”, quienes se aventuran en la búsqueda de un gigantesco tesoro relacionado con la expedición de Magallanes y Elcano, donde se enfrentan al antagonista de la historia Santiago Moncada (Antonio Banderas), un español que hará lo que sea necesario para quedarse con el tesoro.

Spider-Man: Sin camino a casa

(22 de julio)

Desde su estreno en cines se convirtió en la sexta película más taquillera de todos los tiempos, ahora llega al streaming. “No Way Home”, introdujo el Multiverso y marcó el regreso de los Spiderman de Tobey Maguire y Andrew Garfield, y los villanos con los que se habían enfrentado en sus películas: Doctor Octopus, Lagarto, Hombre de Arena, Duende Verde y Electro.

Pretty Little Liars: Un nuevo pecado

(28 de julio)

Producida y escrita por Roberto Aguirre-Sacasa, “Pretty Little Liars: un nuevo pecado” presenta a una nueva generación de ‘pequeñas mentirosas’ atormentadas por un asesino enmascarado empeñado en castigarlas por los pecados de sus madres. La nueva serie se estrenará el jueves 28 de julio.

Amazon Prime Video

The Terminal List

(1 de julio)

Chris Pratt (Jurassic World) protagoniza esta serie de drama, acción y suspenso, basada en la novela homónima de Jack Carr. Durante una misión secreta de la Marina de los EUA, el pelotón de Navy SEAL del comandante James Reece (Pratt) es emboscado y él se ve obligado a regresar completamente invadido por la culpa. Más tarde, cae en cuenta de que existe algo más detrás de esta operación frustrada.

Spencer

(1 de julio)

Por su interpretación de Diana, princesa de Gales, Kristen Stewart fue candidata al Óscar a Mejor actriz en la 94.ª edición de los premios de la Academia. Dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín (“Neruda” y “Jackie”), “Spencer” cuenta la historia de las decisiones que llevaron a Diana a terminar su matrimonio con el príncipe Carlos de Gales y afrontar sus últimas etapas como parte de la Familia real británica.

G.I. Joe: Snake Eyes

(8 de julio)

Película derivada de la franquicia G.I. Joe que narra la historia de origen del personaje Snake Eyes, interpretado por Henry Golding. Este film marcó el debut en Hollywood de la actriz española, Úrsula Corberó, quien obtuvo fama internacional por su papel de Tokio en la serie “La casa de papel”.

Scream 5

(14 de julio)

La película tiene lugar 25 años después de los asesinatos originales de Woodsboro, cuando aparece otro Ghostface y comienza a asesinar a un nuevo grupo de adolescentes. “Scream 5” combina la violencia del género slasher con elementos de comedia negra, siendo la quinta entrega de la franquicia “Scream”, protagonizada por Neve Campbell y Courteney Cox, y la incorporación de jóvenes actores como Dylan Minnette y Jenna Ortega.

Asesino sin Memoria

(15 de julio)

Dirigida por Martin Campbell, y protagonizada por Liam Neeson junto a Monica Bellucci y Guy Pearce, "Asesino sin memoria" es el remake de la película belga "De Zaak Alzheimer" de 2003, adaptada de la novela homónima de Jef Geeraerts, que marca el regreso de Liam Neeson a la acción tras llegar a los 70 años el pasado 7 de junio.

Paper Girls

(29 de julio)

Serie dramática de ciencia ficción basada en los cómics homónimos de Brian K. Vaughan. “Paper Girls” sigue a cuatro niñas que, mientras reparten periódicos la mañana después de Halloween en 1988, se ven atrapadas sin saberlo en un conflicto entre facciones en guerra de viajeros en el tiempo, enviándolas a una aventura a través del tiempo en el presente, pasado y futuro, encontrándose con versiones futuras de sí mismos.