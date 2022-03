Estrenos que marcan el mes de marzo

Marzo es un mes lleno de entretenimiento y buen contenido para los amantes de las series y películas, con materiales imperdibles. Se trata de aventuras, comedias, dramas y romances que estrenan estos días.

Aunque todas las miradas siguen puestas en el estreno de "The Batman", en la gran pantalla, preparamos una lista con algunas producciones que puedes disfrutar desde tu casa en este mes, que viene repleto de buenas historias.

Desde la increíble hazaña del hombre que construyó la icónica Torre Eiffel, la más famosa del mundo y un punto de encuentro para los soñadores de Paris; pasando por superhéroes veloces y arácnidos; hasta el esperado regreso de Los Bridgerton, la familia más popular de Netflix.

Fin de semana en Croacia

Esta película se encuentra entre las tendencias y el top 10 de Netflix, gracias a su trama interesante que promete atraparte desde su inicio. Cuando su mejor amiga desaparece durante un viaje de chicas a Croacia, Beth se apresura para averiguar qué sucedió. Pero cada pista la lleva a más engaños. Protagonizada por Leighton Meester como Beth, la actriz alcanzó la fama por su papel como Blair Waldorf en la serie “Gossip Girl”.

The Last Kingdom

Esta serie estrenó en 2015 y se convirtió en una de las series más vistas de Netflix. El drama de época británico se despide con una quinta temporada. Sigue a Uhtred de Bebbanburg, quien defiende su reino de los invasores nórdicos. Pierde a su padre sajón en la batalla y su tío Aelfric le roba las tierras y la herencia. El muchacho también se convierte en guerrero, pero su familia sustituta es asesinada y Uhtred se encuentran solo.

Eiffel

Desde Francia hasta Amazon Prime Video llega esta película biográfica sobre el célebre ingeniero Gustave Eiffel (Romain Duris). La historia relata la travesía que vivió para diseñar algo espectacular para la Exposición Universal de París de 1889, que cambió la imagen de Paris para siempre. Protagonizada por Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps. Estrena el 11 de marzo.

Proyecto Adam

Una película de ciencia ficción de Netflix, que estrena el 11 de marzo. Reúne a un elenco de primera: Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner y Zoe Saldaña. La historia inicia tras un aterrizaje forzoso en 2022, luego que Adam Reed (Reynolds), un piloto de combate y viajero del tiempo, forma equipo consigo mismo cuando tenía 12 años para salvar el futuro.

Deep water

La película que reunió a Ben Affleck y Ana de Armas. Basada en la novela homónima de suspenso psicológico de Patricia Highsmith, publicada por primera vez en 1957. Ambientada en Nueva Orleans, cuando Vic Van Allen (Affleck), un marido adinerado que permite que su esposa Melinda (de Armas) tenga relaciones extramatrimoniales para evitar el divorcio, y se convierte en el principal sospechoso de la desaparición de los amantes de ella.

Los Bridgerton

Este 25 de marzo llega la segunda temporada de Los Bridgerton. Una serie original de Netflix que se coronó como una de las más exitosas de la plataforma, logrando récords de audiencia en todo el mundo. Está basada en las novelas de Julia Quinn y ambientada en la alta sociedad de Londres, durante el siglo XIX. A los ocho hermanos se suman nuevos personajes, más romances y muchos chismes.

Spider-Man: No Way Home

Una de las películas más esperadas de 2021 y que rompió récords al recaudar más de $2 mil millones en taquilla. Y a pesar de su gran éxito, no todos los amantes del superhéroe arácnido han visto a Tom Holland en esta nueva aventura. Sony ha anunciado que la película estará disponible digitalmente a partir del 22 de marzo y para comprar en 4K Ultra HD, Blu-ray y DVD. el 12 de abril, desde sonypictures.com.

Granizo

Una comedia argentina protagonizada por Guillermo Francella. La historia original de Netflix sigue a un famoso meteorólogo de la televisión, Miguel Flores, se convierte en el enemigo público número uno cuando falla al prevenir una terrible tormenta de granizo. Esto lo obligará a huir de la gran capital para encontrar refugio en su ciudad natal, lo que derivará en un viaje de redescubrimiento tan absurdo como humano.

The Flash

La serie de ciencia ficción estrenó su nueva temporada este 3 de marzo. En esta serie del clásico superhéroe veloz, un especialista forense vuelve de un coma y descubre que posee poderes que le permitirán enfrentar a quienes amenacen a su ciudad. La serie de ciencia ficción lanzó los nuevos capítulos de su séptima temporada. Es protagonizada por: Grant Gustin, Candice Patton y Danielle Panabaker.