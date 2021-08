Estrenos que no te puedes perder

Son muchos los estrenos que llegaron el pasado fin de semana y por ello nos dedicamos a buscar entre las plataformas digitales de entretenimiento diferentes propuestas para disfrutar en compañía de la familia y amigos.

En esta oportunidad nos enfocamos en tres marcas diferentes: Netflix, HBO Max y Disney+, quienes han preparado una lista de grandes producciones que llegan a cada uno de los usuarios suscritos a sus servicios.

Prepara las palomitas que seguramente no querrás salir de casa con lo nuevo que traen las plataformas de streaming. ¿Ya tienes tus favoritas? Estas son nuestras sugerencias.

Those Who Wish Me Dead

HBO Max

Esta película, protagonizada por Angelina Jolie, se centra en la historia de un niño, interpretado por Finn Little, que fue testigo del asesinato de su padre y para evitar que hable sobre lo sucedido se inicia su búsqueda para silenciarlo para siempre. El menor logra escapar de dos asesinos que le siguen su pista con la ayuda de una misteriosa y hábil mujer. La cinta se estrenó en las salas de cine el pasado mes de mayo y se estrenó el pasado viernes 13 de agosto, en HBO Max.

Hard

HBO Max

Recientemente enviudó y recibió una herencia que nunca imaginó. Hablamos de la protagonista de la historia de Hard, Sofía, una serie que promete sacarte más de una carcajada y que seguramente vas a disfrutar. Sofía abandonó su carrera como abogada para dedicarse por completo a las tareas del hogar mientras su esposo era el que trabajaba; sin embargo, él le mintió toda su vida y al morir le dejó una productora de películas pornográficas, por lo que su vida dará un giro completamente inesperado al que tendrá que adaptarse. La serie está disponible desde ayer, domingo 15 de agosto.

Nuevo sabor a cereza

Netflix

La novela de terror de Odd Grimson, “Nuevo Sabor a cereza” ya tiene su serie en Netflix contando como protagonista con Rosa Salazar, la cual se podrá ver a partir de hoy, viernes 13. La cinta cuenta la historia de Lisa N. Nova, quien llega a Los Ángeles a cumplir su sueño: dirigir su propia película. Sin embargo, una serie de malas decisiones y el confiar en las personas equivocadas hacen que ese sueño se vuelva una pesadilla en la que intervienen muchos actores, por lo que tendrá que escapar de ella por sus propios medios.

Beckett

Netflix

Esta es una de las novedades que trae Netflix, es una película cargada de acción protagonizada por John David Washington y Alicia Vikander. La historia se centra en una pareja de turistas norteamericanos que para pasar sus vacaciones deciden irse de viaje a una zona rural de Grecia sin avisar antes a nadie. Todo parecía ir bien, pero una noche tienen un accidente automovilístico, y al despertar en el hospital, Beckett no encuentra a su novia, por lo que inicia la desesperada búsqueda por encontrar al amor de su vida.

Mine

Netflix

Las producciones asiáticas no podían faltar, y para este fin de semana llega “Mine”, una serie dramática de Corea del Sur creada por Lee Na-jeong y Baek Mi-kyoung. Se trata de la historia de cómo dos mujeres intentan encontrarse a sí mismas y liberarse de los perjuicios que las rodean. La producción tiene un total de 16 episodios, de más de una hora cada uno, los cuales se estrenaron el sábado 14 de agosto, en la plataforma de streaming. Esta producción promete convertirse en una de las favoritas de las audiencias.



Valeria

Netflix

La nueva tanda de episodios de la segunda temporada de la serie española Valeria llegó a Netflix. La producción narra las vivencias de Valeria, una escritora que está pasando un mal momento tanto en su carrera profesional como en su vida sentimental, por lo que decide cambiar su vida y reforzar la amistad con sus mejores amigas: Carmen, Lola y Nerea. La serie está basada en los libros de Elísabet Benavent, y en esta segunda entrega la protagonista volverá a volverá a Madrid para consultar con sus amigas sobre un conflicto personal que le aqueja.

Dinosaurios

Disney+

El nene consentido está por llegar a Disney+. Se trata de la popular sitcom Dinosaurios, que originalmente se transmitió en la década de los 90 y que presenta las aventuras de la Familia Sinclair. Recientemente Disney Plus anunció que todas las temporadas de la serie estarán disponibles en su plataforma a partir de mañana, 18 de agosto, por lo que por lo que podrán tener una maratón para volver a apreciar a la Familia Sinclair.