"Estresado, deprimido, sin dormir bien por 10 años y divorciándose": Residente se sincera en su nueva canción

Residente abrió su corazón, mostró su lado más frágil al revelar la depresión que vivió durante su juventud y que lo llevó a las adicciones y a perder a sus amigos, pero también el lado del éxito que lo alejó de la realidad en su nuevo video titulado "René".

El cantante y compositor René Pérez Joglar estrenó este jueves su nuevo tema en el que comparte cómo fue su vida en un pasado y por todas las cosas que vive día con día. Como un jugador de beisbol, el rapero boricua recorre un diamante del llamado "Rey de los deportes" mientras revela pasajes tristes y en donde llegar a cada base representa un logro de mantenerse en la jugada, pese al alcoholismo y a la violencia que hay en su país y que le arrebató a su mejor amigo.

"Desde pequeño quería ser beisbolista, no llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volvpi a tomar alcohol en mi despacho, escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho, cuando caigo en depresión mi problema se los cuento a la ventana de un avión y el estrés me tiene enfermo, hace 10 años que no duermo, el ayeres me sigue investigando, me estoy divorciando, pero no importa yo sigo rimando, cometo errores, pero hago lo que pueda...", confiesa.

El cantante de Calle 13 mientras va revelando pasajes de su existencia, también deja ver lo cansado y abrumado que está por el éxito que tiene, al decir que los conciertos están llenos, pero él vacio. También confiesa que en la industria de la música todo es mentira, pero su hijo tiene que comer y por eso se mantiene en gira.

Mientras camina lento, la cámara enfoca el rostro de Residente, el cual se va descomponiendo hasta que termina llorando a llegar a home, donde lo espera su hijo Milo a quien abraza y se lo lleva fuera del campo, mientras los acordes de una salsa de Rubén Blades acompañan imágenes de la infancia del cantante, las cuales se encuentran en el dugout.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante expresó que esta canción le ayudó en uno de los momentos más tristes en su vida y que hasta la fecha es la canción más importante que ha compuesto en su carrera profesional.

“Una noche me sentía muy muy mal, no quería salir a tocar, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería estar ahí. Tuve que llamar a mami, me sentía mal y no sabía porqué. Quería tirarme del balcón y no sabía porqué. Gracias a Dios esa noche llegaba un amigo de mi universidad y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema”, escribió el artista en Instagram.

"Esta canción me ayudó a salir de un lugar en donde no quería estar. Necesitaba volver a mi pueblo, a mi casa, a encontrarme con mis amigos, necesitaba volver a ser yo", comentó. Residente asegura que está canción lo muestra tal cual es, con todos sus defectos y virtudes y que sin duda alguna él extraña lo que fue, pero también expresó que a partir del estreno de la canción él regresaba a ser el René de siempre.

"Y si me contestan quiero decirles que quiero bajar el telón, que a veces me sube la presión, que tengo miedo que se caiga el avión, que no me importa la gira, los discos, los grammys y que en la Calle 11 quiero volver a ver el cometa halley con mamí, quiero volver cuando mis ventanas eran de sol y me despetaba el calor a cuando me llamaban pa' jugar a cuando rapeaba sin cobrar... Yo quiero volver a ser yo".