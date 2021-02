Eugenio Derbez regaña a su hija Aislinn por posar en ropa interior

Foto: Instagram

Aislinn Derbez exhibió el regaño que le hizo su papá, Eugenio Derbez, luego que compartiera una serie de fotografías en las que posó en ropa interior.

“Eso ha de venir del lado de su mamá. En mi papel de Padre (de familia, no de iglesia) te voy a estar pidiendo que te me andes tapando por favor“, reaccionó el famoso comediante.

“¿Pues no que mucha espiritualidad y mucha Magia del Caos? Dónde quedó esa imagen qué me vendiste“, se lee en los comentarios del actor.

La protagonista de filmes como “A la mala” y “Hazlo como hombre”, compartió las fotografías este fin de semana, en su cuenta de Instagram, junto a las que confesó estar preparada para la reacción de su papá.

“Y pues Henry Jiménez me convenció y me tomó estas fotos y si me gustaron y bueno… aquí esperando a que Eugenio Derbez juzgue mi foto… lo bueno es que ya conoce bien a Henry Jiménez así que arréglense entre ustedes“, escribió la famosa al pie de una de las fotografías.