¿Eugenio Derbez será la voz de Mario en la próxima película de Mario Bros?

Una noticia ha causado conmoción en los amantes de los videojuegos. La empresa Nintendo reveló recientemente que el personaje italoestadounidense de traje rojo, que ha acompañado la infancia de millones de personas desde la década del 80, tendrá su propia película animada. Se trata de Mario Bros y el estreno de la cinta será antes de lo imaginado, el 21 de diciembre del próximo año.

La buena nueva se hizo pública por medio de uno de los productores de videojuegos más reconocidos del mundo, Shigeru Miyamoto, quien también reveló más detalles como el nombre de los artistas que darán voz a los personajes, la fecha de estreno y el trama, dejando a los amantes de la figura japonés con ansias de ver el producto final.

Algunas de las estrellas que prestarán sus voces a los famosos personajes del videojuego, en la versión en inglés, son Chris Pratt como Mario Bross, Anya Taylor como Princesa Peach, Charlie Day como Luigi y Jack Black como Bowser. Sobre los artistas que harán el doblaje en español aún no existe nadie confirmado, pero mucho se dice sobre la participación que podría tener Eugenio Derbez.

¡Tachán! Mario dará el salto a la gran pantalla en Navidades de 2022. No te pierdas a algunos de los actores que prestarán su voz a Mario y sus amigos en la versión en inglés de la película. Más adelante proporcionaremos más detalles sobre las versiones en otros idiomas. pic.twitter.com/X6Mql97heh — Nintendo España (@NintendoES) September 23, 2021

EUGENIO DERBEZ EN LA PELÍCULA DE MARIO BROSS

En las redes sociales, el nombre del actor de “No se aceptan devoluciones” se repite en la lista de posibles voces para “Mario Bross”. Aunque todas son teorías, lo cierto es que el mexicano tiene mucha experiencia en el terreno del doblaje, pues desde 1995 ha brindado su voz a decenas de personajes entre los que resaltan el de ‘Burro’ en “Shrek” y ‘Mushu’ en “Mulán”.

LOS FAN NO ESTÁN DE ACUERDO

Si bien algunos quieren ver a Derbez en la película, existen otros que no lo consideran adecuado para el rol. Los internautas mostraron su desacuerdo a través de memes y mensajes con un toque de comedia, compartidos en las redes sociales.

Mario Bros sera interpretado por el Burro de Shrek , digoo por Eugenio Derbez , sera dificil encontrar las diferencias ���� — Iqui (@iquiito) September 24, 2021

EUGENIO DERBEZ EN “CODA”

En la película de Hollywood, “CODA”, Derbez da vida a Bernardo Villalobos o ‘Profesor B’, como lo llaman sus alumnos. Este maestro es quien se encarga de motivar a Ruby Ross, una joven de padres sordomudos que sueña con ser cantante. La directora se inspiró en sus propios maestros de la escuela para crear este personaje, pues fueron quienes le cambiaron la vida. “Creo que Eugenio es increíble en la película. Es gracioso, amable y da una actuación conmovedora, creo que todos lo vemos y recordamos maestros que eran así con nosotros”, señaló Sian.

EUGENIO DERBEZ DECIDE TOMAR CLASES DE PIANO

Si bien el ex de Victoria Ruffo es muy talentoso en varios rubros del arte, tocar el piano no era uno de sus dones; sin embargo, el actor es apasionado en lo que hace y cuando acepta un trabajo se sumerge en ello para entregar un buen resultado. Es así como al aceptar ser Bernardo Villalobos no lo pensó dos veces y decidió apuntarse a clases de piano para poder hacer una magnífica interpretación de su personaje.