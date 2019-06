"Euphoria" llega a HBO con Zendaya como protagonista

La nueva serie de HBO dirigida por A24 y el cantante Drake tendrá, en su primera entrega, ocho capítulos y será protagonizada por la exestrella de Disney Zendaya, junto a otro grupo de chicos de secundaria que viven entre temáticas como drogas, sexo, su identidad, traumas, medios sociales, amor y amistad.

La trama sigue a Rue, quien es interpretada por Zendaya, quien tiene una adicción a las drogas y está en la búsqueda de darle un sentido a su propia vida. A la trama se une Jule, quien es interpretada por Hunter Schafer, con quien empieza una relación sentimental.

La serie es basada en la serie homónima israelí, creada por Ron Leshem y Daphna Levin, de HOT. Asimismo, todos los episodios fueron creados y escritos por Sam Levinson, quien también fue el productor ejecutivo.

Entre los demás actores que forman parte del elenco están Maude Apatow como Lexi Howard, Angus Cloud como Fezco y Eric Dane como Cal Jacobs.

Entre escándalos

La serie abordará temas como el sexo y las drogas, temas que aún son controversiales en la televisión, más aún si es una serie dirigida a jóvenes.

Según The Hollywood Reporter, Brian "Astro" Bradley, de 22 años, excompetidor de "X Factor", abandonó la serie. Los detalles que rodean su salida están guardados, pero según varias fuentes aseguran que Bradley se sintió incómodo al grabar escenas que no estaban en el guion del piloto original, además que el personaje experimentaría con la homosexualidad en futuros episodios. El actor fue reemplazado por Algee Smith, de la película "The Hate U Give".

Según el mismo artículo, es probable que la serie sorprenda desde el capítulo piloto, puesto que en este se verá desde una sobredosis de drogas por la estrella Zendaya, hasta una escena de sexo entre adolescentes con asfixia, contenido definido como extremadamente gráfico.

Asimismo, Casey Bloys, presidente de programación de HBO, señaló que el objetivo del programa es exponer a una audiencia adulta los desafíos de crecer y ser joven en 2019. "Puede parecer un empuje de límites, y la idea de ponerlos en la televisión puede parecer fuera de las normas sociales, pero alguien los vivió", aseguró.

capítulos de alrededor de una hora de duración tendrá la primera temporada.

escenas fueron rechazadas por los ejecutivos por ser explícitas.