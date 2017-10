Eva Green también fue acosada por Harvey Weinstein: “Tuve que empujarlo”

La actriz francesa Eva Green se sumó a la lista de mujeres que aseguran haber sido acosadas por el productor cinematográfico Harvey Weinstein .

Luego de que su madre contara que su hija había vivido una desagradable experiencia con el magnate hollywoodense durante una entrevista con una radio parisina, la protagonista de Penny Dreadful decidió romper el silencio.

"Quisiera explayarme sobre los comentarios hechos por mi madre en una reciente entrevista apuntando contra Harvey Weinstein. Lo conocí en una reunión de negocios en París, en la que que él se comportó de manera inapropiada y tuve que empujarlo. No sucedió nada más, pero la experiencia me dejó shockeada y muy enojada", contó en una comunicado enviado al sitio Variety.com.

"No he hablado sobre esto antes porque quería preservar mi privacidad, pero entiendo que es importante hacerlo ahora que he escuchado a otras mujeres contando sus experiencias. Las mujeres son frecuentemente condenadas cuando hablan y sus reputaciones se ven empañandas como consecuencia", prosiguió la actriz, quien además celebró "la gran valentía" de las colegas que alzaron sus voces.

"Debemos reconocer que este tipo de comportamiento existe en todo lados y no solamente en la industria del entretenimiento.El abuso de poder está presente en muchos ambientes, es inaceptable y debe ser eliminado", finalizó.