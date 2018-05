Eva Longoria aprecia cada éxito

Un día normal de Eva Longoria debe tener más de 24 horas: solo así se explica que encuentre tiempo para ser actriz, productora, activista y, en breve, madre. Ahora, junto a Eugenio Derbez, con quien actúa en “Overboard”, la latina dijo a Efe que es crucial valorar todo lo que la ha llevado a triunfar.

“En la medida en que has trabajado durante más de 20 años, aprecias el éxito y las cosas ahora y sabes lo difícil que es hacer una película. Eugenio escribe, dirige y produce. Eso es muchísimo trabajo. Pero cuando has pisado cada peldaño de la escalera, aprecias lo que es llegar arriba frente a la gente que no ha experimentado eso”, reflexionó Longoria.

No muy lejos de la moraleja que encierra “Overboard”, Longoria subrayó que, al final, la clave para tener los pies en la tierra está en “no olvidar las cosas pequeñas de la vida, las cosas importantes”.