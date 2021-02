Evan Rachel fue abusada

La actriz Evan Rachel Wood, denunció que fue víctima de "terribles" abusos durante años por parte de su expareja, el cantante Marilyn Manson, con quien rompió la relación sentimental que les unía en 2010.

"El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson", escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Wood y Manson comenzaron su relación cuando ella acababa de alcanzar la mayoría de edad y él prácticamente le doblaba los años.

"Comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó terriblemente de mí durante años. Fui manipulada y me lavaron el cerebro para que me sometiera. He dejado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes", escribió Wood en un breve mensaje que ha sido recogido por numerosas publicaciones.

Hasta el momento, ni Manson ni sus representantes han respondido a las acusaciones de la actriz que previamente había asegurado en numerosas ocasiones que había sufrido abusos por parte de un compañero sentimental que hasta ahora no había identificado. Wood aseguró que ya no guardará silencio.