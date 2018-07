"Evangelion 3.0+1.0" ya tiene fecha de estreno

La última película del "Rebuild of Evangelion", nueva versión de la serie de TV de culto, llegará a los cines japoneses en 2020. Así fue confirmado este viernes por el estudio Khara.

Se mostró un video en YouTube que muchos catalogaron como el primer tráiler de la nueva película. Sin embargo, poco después fue retirado "debido a una reclamación de copyright" de Toei Company.

El video de "Evangelion" mostraba a la unidad Eva de la piloto Mari Makinami Illustrious, la cual se mueve por los aires mientras dispara su arma automática. Fue el primer video de la saga desde el estreno de "Evangelion 3.0: You Can (Not) Redo" (2012).

Según informa Anime News Network, el teaser de "Evangelion" se proyecta en las funciones de cine en Japón de "Mirai no Mirai", cinta dirigida por Mamoru Hosoda ("Summer Wars", "Wolf Children").

CAMBIO DE NOMBRE

La saga de "Rebuild of Evangelion" está conformada, a la fecha, por tres cintas: "Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone" de 2007, "Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance" de 2009 y "Evangelion 3.0: You Can (Not) Redo" de 2012.

En el avance final de la tercera entrega, se supo que habría una cuarta película. Aunque muchos la empezaron a conocer como "Evangelion: 4.0", su nombre fue cambiado a "3.0+1.0". ¿La razón? Porque en Japón el número cuatro (pronunciado "shi") suena como la palabra "muerte". Por ello el número en dicho país también se lee como "yon".

Creada por Hideaki Anno y el estudio Gainax, "Neon Genesis Evangelion" cuenta la historia de Shinji Ikari, adolescente con problemas de socialización que recibe el trabajo de pilotar un robot gigante conocido como el Eva 01. Él debe salvar al mundo, pero antes tiene que saber convivir con sus propias frustraciones.

FRANQUICIA

Además del manga, la franquicia de evas, ángeles y humanos está integrada por un ánime de 26 episodios que se transmitió entre 1995 y 1996 llamado "Neon Genesis Evangelion". Asimismo, están las películas "Death and Rebirth", que es catalogada como una especie de resumen de la serie, así como "The end of Evangelion", que fue creada para explicar el final de la serie ya que muchos lo encontraron muy críptico y confuso. Luego siguen las películas de "Rebuild", que son versiones alternativas de la historia original y siguen nuevos arcos argumentativos.