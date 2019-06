Ex de Frida Sofía "corta de tajo" relación y escándalo con Alejandra Guzmán

Christian Estrada, el ex novio de Frida Sofía, y quien supuestamente tendría una relación sentimental con Alejandra Guzmán emitió un comunicado en donde dice que se alejará de las redes tras la polémica generada.

"En su momento expuse mi verdad. He sido criticado, atacado pero también se me ha permitido dar mi versión de los hechos", escribe Estrada en Instagram. "Al final, cada uno tiene su propia versión pero los únicos que la conocen somos los involucrados, Frida Sofía y yo. La señora Alejandra Guzmán no tiene nada que ver en todo esto. Ella como una dama ha mantenido su postura de amor hacia su hija".

El modelo dice que no busca fama con todo este escándalo.

"Como lo he externado antes, no busco la fama, mucho menos en este tipo de chismes. Mantengo mi postura de caballero y hoy, decido cortar de tajo toda relación que me involucre en estas incómodas situaciones", continuó.

Estrada dice que ahora se enfocará en proyectos que había dejado inconclusos.

"Me mantendré alejado de las redes sociales ya que, mi nuevo trabajo lo amerita. Seguiré con mi carrera de modelo, de empresario siempre impulsando y construyendo", expresó.

"De mi vida amorosa, esperare el momento justo en el que llegue esa persona que robará mi corazón. Las malas experiencias nos forjan y quien no aprende de estas, simplemente no ha aprendido la lección. Nos vemos a mi regreso", concluyó.



Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email.