Exitosa noche metalera con Cannibal Corpse

Fue una noche de brutal death metal la del miércoles. Los anfitriones nacionales Fleshless Entity fueron los teloneros de la noche, quienes iniciaron a las 8:30 de la noche para luego ceder paso a la banda británica Napalm Death, que dieron una espectacular descarga de energía al ritmo de grindcore.

Mark Andrew "Barney" Greenway, el vocalista de la banda, se esforzó con el español para expresar al público metalero: "Abre bien los ojos, amigo", en referencia a la mala experiencia de no poder tocar el martes por la noche en Guatemala debido a la cancelación improvisada por parte de las autoridades.

Los paisanos guatemaltecos fueron parte de los anfitriones del toque, ya que con el esfuerzo de la productora los trasladaron desde Guatemala hasta El Salvador para que disfrutaran del concierto.

Y los más esperados y reyes de la noche, Cannibal Corpse, salieron al escenario a las 11 de la noche e iniciaron con una de sus canciones más recientes "Code of the Slashers", del album "Red Before Black" que fue lanzado en 2017. Fueron 4 horas de felicidad extrema y entrega total al ritmo de la música, mientras los metaleros realizaban el mosh, a lo lejos parecía una marea de gente, haciendo acrobacias y giros, quienes tuvieron un excelente comportamiento sin generar ningún tipo de disturbio.

Al final de la noche "I Cum Blood", Make the Suffer" y "Stripped Hammer" fueron los últimos éxitos que tocó la banda para cerrar la noche metalera.