Exnovia de Armie Hammer: “Él es una persona que da miedo”

El actor de la exitosa película Red Social se ha visto involucrado nuevamente en señalamientos por parte de un expareja quien afirmó "sentirse realmente insegura" al lado del artista.

Según informó el medio People, Paige Lorenze, de 23 años y exnovia del actor, afirmó que Hammer "es una persona que da miedo" y aseguró que se sintió insegura al lado de él.

La relación inició en septiembre, sin embargo, Paige terminó la relación cuando Hammer empezó a "imponer reglas".

Hammer, de 34 años, habría indicado a la chica qué cosas podía hacer y qué cosas no, por lo que ese comportamiento le pareció agresivo y poco sano a Paige y decidió cortar la relación por medio de mensajes.

"Me dijo que no podía tener a nadie más en mi cama. Terminé por mensajes y entonces empecé a sentirme realmente insegura y a sentirme muy mal de salud. También dependía emocionalmente de él".

Por otro lado, explicó que terminó la relación por medio de mensajes "porque nunca sabes lo que vas a conseguir con él: es una persona que da miedo", dijo la exnovia de Armie Hammer.

Además, People informó que un abogado del actor dijo que esos señalamientos eran nada más un esfuerzo por dañar la imagen de Hammer, y que no eran ciertas.

"Todas las interacciones entre el señor Hammer y sus ex parejas fueron consentidas. Fueron totalmente discutidas, acordadas de antemano con sus socios y mutuamente participativas", dijo el abogado.

Anteriormente, otra exnovia de Hammer confirmó a Vanity Fair que al inicio del noviazgo con el actor de "Call me by Your Name", todo iba bien, sin embargo, dijo que el artista la persuadió para tener un encuentro sexual en "un escenario de servidumbre " con el que ella no se sentía cómoda, pero que finalmente aceptó pero que se arrepintió de haberlo hecho.

Las entrevistas de Lorenze y Vucekovich se producen un mes después de que el actor de Call Me By Your Name fuera despedido por su agencia de talentos, William Morris Endeavor, según las fuentes. El publicista de Hammer también se ha alejado desde entonces, según The Hollywood Reporter.

Esto surgió después de que abandonara la comedia de acción de Jennifer López, Shotgun Wedding, en medio de la controversia que rodea a sus supuestos mensajes filtrados en Internet sobre canibalismo y supuestas violaciones, tales mensajes no han sido confirmados. Hammer tampoco participará en la serie de Paramount+ The Offer ni en la serie Watergate de Julia Roberts y Sean Penn, Gaslit.

Hammer afirmó a PEOPLE después de que dejara Shotgun Wedding, que "a la luz de los ataques viciosos y espurios en línea contra mí, no puedo en buena conciencia ahora dejar a mis hijos durante 4 meses para rodar una película en la República Dominicana."