Exnovia de Hugh Hefner reveló cómo era convivir en la Mansión Playboy

Las llamadas ‘conejitas Playboy’ siempre han dado de qué hablar en el mundo entero. Recordemos que se trató de las que en algún momento se llegaron a denominar como “las mujeres más bellas y sensuales del mundo”.

Sin embargo, recientemente Holly Madison, una exintegrante de este grupo de supermodelos, reveló en un video, que publicó en su cuenta oficial de TikTok, que sufrió abusos y maltratos mientras vivía en la mansión.

Mientras se hospedaba en la distinguida residencia, propiedad de Hugh Hefner, ubicada en Los Ángeles, California, presentó un cuadro de dismorfia corporal, trastorno que provoca que el diagnosticado se obsesione con la imagen que le devuelve el espejo.



Al parecer su salud mental se vio fuertemente afectada al vivir rodeada constantemente de personas que cuestionaban su corporalidad. Esto sumado a que siempre se ha mencionado que su exnovio Hefner no disimulaba su interés en que sus modelos lucieran siempre esbeltas y “perfectas”.



“Me encontré con una foto y me recordó un momento de mi vida en el que estaba viendo imágenes mías en un desfile de moda y pensé: ‘Dios mío, necesito bajar de peso’”, menciona Madison al iniciar.



“Comparto esto, porque creo que puede ayudar a la gente a advertir sobre el trastorno dismórfico corporal. Creo que preocuparme por cómo me veía impidió que yo fuera más feliz o que pudiera disfrutar más la vida. Me gustaría que todos se tomaran un minuto para que piensen qué es lo que sienten sobre sus cuerpos. No vale la pena sentirse mal sobre uno mismo”, afirmó.

El mensaje lo envió teniendo de fondo una fotografía, en la que se le ve vestida con el típico traje de conejita. Imagen que fue, al parecer, la que vio en su momento y ocasionó que se cuestionase sobre su supuesto aumento de peso.



“Sentí que tenía que bajar de peso, que no estaba siguiendo mi dieta y que mis muslos eran gigantes. Pensé que tenía que adelgazar al menos 2,2 kilos. Es ridículo, porque parecía un palo”, afirmó antes de dar paso a la imagen.



Es importante resaltar que la dismorfia corporal o el trastorno dismórfico corporal afecta de manera directa el bienestar mental del paciente, ya que se suele percibir una visión distorsionada sobre el mismo cuerpo que lleva a que cada quien se enfoque en los defectos físicos que percibe a través del espejo.