Extrañas y extravagantes preferencias sexuales de algunos famosos

El mundo del espectáculo genera a diario múltiples reacciones en los medios de comunicación y las redes sociales ante las revelaciones de los famosos.

Es el caso reciente del actor Will Smith, quien en su libro de memorias se sinceró con la audiencia sobre su intimidad y los hechos pasados que lo llevaron a reflexionar sobre lo que estaba haciendo.

Además de él, otras personalidades de Hollywood y la farándula internacional han comentado algunas particularidades al momento de tener relaciones sexuales.

Will Smith

El actor estadounidense, de 53 años, publicó en los últimos días su libro de memorias ‘Will’.



El texto ha levantado revuelo en el mundo del espectáculo por las revelaciones que hizo el protagonista de ‘Hombres de negro’, ‘Yo, robot’, ‘Soy leyenda’, y ‘El príncipe del rap’.

Smith aseguró que, tras una ruptura con su primera novia Melanie Parker, acudió a “los remedios homeopáticos y las relaciones sexuales desenfrenadas”.

“Tuve relaciones sexuales con tantas mujeres, y fue tan constitucionalmente desagradable hasta el fondo de mi ser, que desarrollé una reacción psicosomática al tener un orgasmo”, aseguró.

Además, comentó que el sexo le provocaba arcadas y vómito.

El reconocido actor de Hollywood entregó otros detalles del matrimonio con Jada Pinkett. Según lo compartido en sus memorias, al principio de la relación ambos bebían todos los días y tenían “relaciones sexuales varias veces al día, durante cuatro meses seguidos”.

Lo anterior se suma a la revelación que Smith le había hecho a la revista ‘GQ’ en meses pasados. Allí dijo que su matrimonio es abierto, por tanto, Pinkett y él han tenido relaciones sexuales con otras personas.

Scarlett Johansson

La actriz es reconocida por múltiples papeles en la industria del cine.

Uno de los principales es ‘Black Widow’, la superheroína de ‘Marvel’ por la cual ha estado en la pantalla con producciones como ‘The Avengers’, ‘Iron Man’ y ‘Capitán América’. De hecho, en este 2021 se estrenó la cinta enfocada únicamente en el personaje de Johansson.

La estadounidense, de 37 años, ha sido muy reservada con su vida privada. No obstante, en 2017, habló con la revista ‘Playboy’ y se mostró a favor de las relaciones abiertas.

“Creo que la idea del matrimonio es muy romántica; es una idea hermosa y en la práctica puede ser algo muy bello”, señaló.

“No creo que sea natural ser una persona monógama. (…) Es algo por lo que tengo mucho respeto y en lo que he participado, pero creo que definitivamente va en contra del instinto de mirar más allá”, comentó en aquel momento justo cuando se divorció del periodista francés Romain Dauriac.

David Beckham

El exfutbolista del Real Madrid y Manchester United le regaló en 2004 a su esposa Victoria, con quien tiene cuatro hijos, un juguete sexual de 1.8 millones de dólares (más 7 mil millones COP para el cambio actual).

La también estrella del conjunto A.C. Milan compró el objeto, según la revista ‘Sfgate’, con varias excentricidades, pues la base tenía incrustaciones de diez quilates y venía con un collar de diamantes.

El juguete para aquel momento era uno de los diez que había diseñado Peter Stringfellow, empresario de la vida nocturna en Inglaterra.

Angelina Jolie

La actriz, directora, activista y Embajadora de Buena Voluntad de las Naciones Unidas contó en 2007 que había estado involucrada en “muchos problemas” durante su niñez.



“Era muy sexual en el jardín. Creé un juego en el que besaba a los niños y les pasaba mis piojos”, relató en charla con la revista ‘OK!’.

La protagonista de ‘Lara Croft: Tomb Raider’, ‘Sr. Y Sra. Smith’, ‘Maléfica’ y ‘Eternals’ también se sinceró sobre sus primeras experiencias sexuales.

“El sexo y las emociones no se sentían lo suficiente. Ya no era una niña. En un momento, por querer sentirme más cerca de mi novio, agarré un cuchillo y lo corté. Él también me cortó”, dijo la ahora ganadora de dos Premios Óscar y tres Globo de Oro.

Justin Bieber

El cantante canadiense está casado en la actualidad con la modelo y empresaria Hailey Baldwin.

Antes de su compromiso, el intérprete de ‘Stay’, ‘Baby’ y ‘Peaches’ confesó que había tenido una vida desenfrenada por el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.

“Hice cosas de las que estoy avergonzado, fui súper promiscuo. (…) Creo que hubo momentos en los que mis escoltas (entraban a la habitación) para verificar mi pulso y ver si todavía respiraba”, reveló en charla con la revista ‘Vogue’, en 2019

Calificó la situación como “un problema legítimo con el sexo”. Por tanto, practicó el celibato por más de un año hasta que conoció a Balwin.

“Creo que el sexo puede causar mucho dolor. A veces las personas tienen relaciones sexuales porque no se sienten lo suficientemente bien, porque carecen de autoestima”, afirmó el joven de 27 años.

Heidi Klum

La empresaria y exmodelo recorrió por muchos años las pasarelas de Victoria’s Secret y fue la portada de diversas revistas de moda y espectáculos.

Durante 2013, la alemana aseguró que le llamaba la atención disfrazarse y tener un juego de roles previo a las relaciones sexuales.

“Algunas personas son más experimentales en la cama y otras son más aburridas. Es bueno a veces hacer un esfuerzo para vestirse elegante y realizar cosas fuera de lo normal”, comentó en la revista ‘Marie Claire’.

Asimismo, Klum, quien en la actualidad tiene 48 años, dijo que las rupturas amorosas y matrimoniales podían representar una situación devastadora, pero que se debía sanar y “seguir adelante con nuestras vidas”.