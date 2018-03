F. J. Gutiérrez: “Hollywood te da poca libertad”

Lee también

Ves el video, suena el teléfono y siete días después estás muerto. La maldición de “The Ring” se repite en la tercera entrega de la taquillera franquicia de terror, “Rings” –ya estrenada en El Salvador–, con un español detrás de las cámaras, F. J. Gutiérrez, que en una entrevista con Efe asegura que “Hollywood te da poca libertad”.En 2012 Gutiérrez firmó su ópera prima, “Tres días”, un thriller de ajustado presupuesto pero potente en ideas que ganó la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga (sureste de España) y que llegó a oídos de Walter Parkes, el productor de “The Ring” (2002).Como admirador de la primera entrega, protagonizada por Naomi Watts, y cineasta que busca abrirse camino, Gutiérrez no pudo resistirse al encargo, pese a la responsabilidad que asegura haber sentido para no defraudar a los fans.“La responsabilidad hay que sobrellevarla y también el hecho de que cuando llegas a una producción así ya hay un equipo armado y tú eres el último invitado de la fiesta”, explica. “Está todo muy marcado y tienes que buscar tu margen de creatividad”.En su caso, ese margen lo ha encontrado sobre todo en la dirección de cámara y en los aspectos visuales. “Mi mayor empeño ha sido lograr una factura digna de la franquicia, le he dado un toque Buñuel”, resalta.