"FACTOR X"¡Ganadores del World Of Dance 2019! Panamá

Con pasos de gigantes el team de baile coreográfico Factor X, conformado por 46 chicos de diferentes partes de El Salvador decidió buscar un sueño: participar en el "World of Dance" llevado a cabo recientemente en Panamá.

El esfuerzo ha sido sobrehumano pero, la valentía, garra y mucha dedicación dieron sus frutos dándole el primer lugar a estos jóvenes unidos por la pasión del baile que compitieron por el primer lugar junto a 11 equipos de Centro y Sudamérica.

Los salvadoreños subieron al podio gracias a "una coreografía casi perfecta" obteniendo un puntaje de 91.71 en la categoría "team".

Ricardo García, coreógrafo del grupo aseguró que fueron seis meses de arduas jornadas de práctica. "Empezamos a principio de año, ensayábamos desde las 6:00 de la tarde y a veces eran las 11 de la noche y nosotros seguíamos dándole", contó.

Una satisfacción que sin duda regalaron a los salvadoreños, aunque el camino no les fue nada fácil. "Detrás de todo esto, el recurso económico a veces no lo permite y fue lo que lamentablemente hizo que varios de nuestros chicos no pudieran ir a competir", subrayó.

Parte de Factor X nos contó cómo fue toda esta aventura. "No te miento, teníamos miedo", reconoció César González.

"Al principio llegamos sin saber cómo era el evento, donde ponernos, como era el ensayo. nosotros veíamos los otros grupos y andábamos hasta con la cabeza baja pero ya conforme pasó el tiempo entramos en confianza", contó Julia, una de las integrantes de este team coreográfico.

Estos chicos apoyados por sus padres y algunos por los ingresos de su trabajos o de la venta de paletas, gelatinas, flan y hasta almuerzos, lograron cumplir la meta de recaudar el dinero necesario para sus boletos de avión, hospedaje de hotel y todo lo que incluía el viaje demostrando así que quien quiere, puede y dejan un mensaje para todo aquel que tenga una meta.

"En primer lugar que aprovechen su tiempo, no serán jóvenes para siempre, encuentren algo que les guste y fíjense un objetivo, aunque al inicio se vea imposible con trabajo, esfuerzo y dedicación todos los sueños se puede lograr", expresó Julia con mucho entusiasmo.