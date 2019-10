FAMDOM Ateez, las amantes del K-pop en El Salvador

Con casi 700 seguidores solamente en Instagram Ateez El Salvador es un grupo de chicos salvadoreños amantes del K-pop y fieles seguidores del grupo de música coreana Ateez, un grupo de ocho chicos que cantan, bailan y vuelven locas a todas sus "Atiny’s" como llaman a sus fans.

Para hablarnos sobre esto, nos visitaron dos de sus representantes, Eliza y Kiara quienes dicen estar felices de formar parte de este grupo que cada vez crece más, no solo en redes sociales sino porque cada día se unen más seguidores.

Algo sabido dentro de los grupos de K-pop es que cada integrante tiene una función dentro de él, guiados por su lema "8 makes 1 team" trabajan siempre unidos para dar un buen show, los integrantes son: Seong Hwa (Vocalista y Bailarín), Hong Joong (Líder, Rapero y Bailarín), Yun Ho (Vocalista y Bailarín), Yeo Sang (Vocalista y Bailarín), San (Vocalista y Bailarín), Min Gi (Rapero y Bailarín), Woo Young (Vocalista y Bailarín), Jong Ho (Vocalista, Bailarín y Maknae).

En Latinoamérica ha crecido mucho el género K-pop y ya hay gran cantidad de fandoms de las diferentes y variadas bandas por todo el mundo, algunos de los países más fuertes en este momento son: Chile, Estados Unidos, México, Argentina y sobre todo Brasil, que ha sido sede de varios conciertos.

Para comprender un poco más, las chicas nos explican algunos conceptos básicos del género, del grupo y de cómo se unieron al fandom de Ateez El Salvador.

¿Cómo conociste el grupo Ateez?

Kiara: Yo los conocí cuando tuvieron su primer "come back" a finales de 2018, me gustó su sonido y comencé a escuchar sus canciones. Para quienes no lo saben un "come back" es cuando hacen su regreso a los escenarios o sacan una producción nueva.

¿Cómo defines el K-pop?

Eli: me parece que es un género musical increíblemente atractivo para las personas, para algunos puede ser como "un boom" desagradable o "un boom" que los sorprenda.

¿De todo el universo de bandas de K-pop, por qué eliges Ateez?

Kiara: Me parece que a pesar que son un grupo bastante nuevo son muy dedicados, muy profesionales en todo lo que hacen, bailan super genial y me gustó todo su compromiso, no solo con ellos mismos y su música, sino con todas nosotras las fans que los apoyamos.

Eli: Lo que me encanta del K-pop es ese estilo único que lo personaliza de cualquier otro género musical.

¿Ha crecido El Salvador comparado a otros países?

Eli: Me parece que sí, cuando yo entré casi no había comunidad "Kpoper" y ahora se ve muy bien observar en los eventos como personas que sin conocerse bailan entre ellos porque les gusta una misma canción o un mismo grupo.

¿Por qué son tan variables este tipo de bandas?

Kiara: creo que es muy fácil identificarse con cada uno de los miembros, creo que por eso son tantos grupos y tienen tanto integrantes para que cualquiera pueda sentirse identificado con el que más le guste (aunque siempre se dice que todos son iguales) con el tiempo se aprende a diferenciar uno del otro.

¿Qué se hace en un evento K-pop?

Eli: un evento por lo general está compuesto de concursos de baile, individuales, en pareja o grupales, llegan tiendas a ofrecer de todo tipo de mercancía y estamos los fandoms que llegamos a promocionar nuestro grupo favorito además hay ocasiones en los que se hacen rifas de álbumes, camisetas, posters, etc… más que todo este tipo de eventos es para adquirir coleccionables.

¿Cuál es la pieza más ambicionada dentro de los fandoms?

Eli: los "lightstick", son las linternas o luces oficiales de cada banda, por ejemplo están las Army boons, la corona de Big Bang, el hexágono de Exo y así todas tienen su "lightstick" oficial.

Dentro del K-pop hay una modalidad, muy particular que es los multifandoms, esto le permite a las fans ser parte de diferentes bandas sin que haya ningún problema entre los club de fans.

Para estas chicas el K-pop seguirá creciendo en el país, tomando por ejemplo a bandas como BTS que llevan seis años en la industria y es considerada la más grande dentro del género con miles de seguidores en todas sus redes sociales y llenando siempre sus conciertos, son invitados a los premios Grammy, premios Billboard, entre otros. También Ateez ya han sido invitados programas importantes de Estados Unidos como Good Morning New York dándole así más fuerza a este tipo de música.

