FOTOS: ¿Fan de “Game of Thrones”? En agosto llega la precuela “House of the Dragon” a HBO Max

La serie “House of the Dragon”, precuela de la exitosa serie de HBO “Game of Thrones”, ya tiene fecha para ser estrenada.

La plataforma de streaming anunció que la nueva serie de 10 capítulos se estrenará el domingo 21 de agosto en HBO y también en HBO Max en Estados Unidos y Latinoamérica.

“House of the Dragon”, basada en el libro “Fuego y sangre” (Fire & Blood) de George RR Martin, que inspiró la serie original, está ambientada 200 años antes de los acontecimientos de GOT y que cuenta la historia de la familia Targaryen, antepasados de los Danerys.

El elenco incluye a Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Paddy Considine (Viserys Targaryen), Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon), Eve Best (Rhaenys Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Rhys Ifans (Otto Hightower) y Fabien Frankel (Criston Cole), entre otros.

A parte de anunciar la fecha, HBO Max difundió diversos pósteres con la imagen de los protagonistas de esta producción, y un video que sirve como anticipo para los ansiosos fanáticos de todo el mundo en el que una voz revela: “Dioses, reyes, fuego y sangre. (...) Los sueños no nos hicieron reyes, los dragones sí”.