Fallece Tony Lewis, vocalista de The Outfield

El 2020 nos quitó otro gran artista. Esta vez se trata de Tony Lewis, vocalista y bajista de la famosa banda británica The Outfield. Lewis murió este martes 20 de octubre a los 62 años de edad. Hasta el momento, medios británicos aún no confirman las causa de su muerte.

Lewis incursionó en el mundo de la música desde su paso por la secundaria junto a Alan Jackman y al guitarrista John Spinks en la banda Sirius B y en The Baseball Boys, sin embargo, fue hasta en 1984 donde crearon The Outfield en la ciudad de Manchester, una banda de Pop rock, con influencias de Power rock y New wave.

The Outfield alcanzó la fama mundial gracias a su álbum debut Play Deep en 1985, donde se encontraban dos temas que se convertirían en referentes absolutos de la década: Your Love y All The Love.

Posteriormente, la banda británica sacó ocho discos, pero ni uno alcanzó el éxito de Play Deep. Fue en el 2011 cuando producieron su último albúm de estudio, titulado Replay.

En el 2014 murió el guitarrista John Spinks, lo que produjo en Lewis una depresión que duró por tres años y fue hasta en el 2017, donde gracias al apoyo de su esposa Carol, Lewis se lanzó como solista con el albúm Out of the Darkness, última producción de su vida.