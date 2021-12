Fallece diseñador de juguetes de “He-Man”

T. Mark Taylor, artista y diseñador de juguetes para las franquicias He-Man and the Masters of the Universe, además de Teenage Mutant Ninja Turtles, falleció el jueves 23 de diciembre en California a los 80 años. La causa fue insuficiente cardiaca, dijo la familia de Taylor en un correo electrónico a The Associated Press, el sábado 25. He-Man fue el musculoso símbolo de la franquicia Masters of the Universe de Mattel, que más adelante generó una serie de dibujos animados que se volvió muy popular entre los niños. He-Man fue el epítome del guerrero musculoso, pero también se volvió un ícono para la población LGBTQ, que encontró similitudes con la vida secreta del Príncipe Adam, el alter ego de He-Man.

