Fallece el cineasta Robert Downey Sr., padre del actor Robert Downey Jr.

Foto: Instagram @robertdowneyjr

El icónico cineasta estadounidense Robert Downey Sr. felleció la madrugada de este miércoles mientras dormía en su casa en la ciudad de Nueva York, informó Daily News.

El actor y director cumplió 85 años el mes pasado y desde hace media década luchaba contra la enfermedad de Parkinson.

Era conocido por su participación en películas underground como "Putney Swope"; también apareció en "Boogie Nights", "Magnolia" y "To Live And Die in L.A.".

Downey se casó tres veces. Su primer matrimonio fue con la actriz Elsie Ann Downey, con la que tuvo dos hijos: la actriz y escritora Allyson Downey y el actor Robert Downey Jr.; se divorciaron en 1975. Su segunda esposa, la actriz y escritora Laura Ernst falleció en 1994 de esclerosis lateral amiotrófica. En 1998 se casó con la autora Rosemary Rogers, con la que tuvo otros dos hijos: el actor y músico Henry Downey y el escritor Anthony Downey.

A través de su cuenta de Instagram, Robert Downey Jr., famoso por su personaje de Iron Man, posteó un mensaje de despedida para su padre:

"Anoche, papá falleció pacíficamente mientras dormía después de años de soportar los estragos del Parkinson ... era un verdadero cineasta inconformista y permaneció notablemente optimista en todo momento ... Según los cálculos de mi madrastra, ellos estuvieron felizmente casados por poco más de 2000 años. Rosemary Rogers-Downey, eres una santa y nuestros pensamientos y oraciones están contigo", se lee.