Falleció la madre de Steven Spielberg

Leah Adler, madre del cineasta Steven Spielberg y conocida en Los Ángeles (California) por ser propietaria del célebre restaurante The Milky Way, falleció a los 97 años, informó la productora Amblin Entertainment en un comunicado.Adler, pianista y pintora en su juventud, murió en su residencia de Los Ángeles rodeada de sus hijos.“Aunque era famosa por su pintalabios rojo, sus collares de Peter Pan, su amor por las margaritas, los vaqueros azules, las joyas relucientes; por su amor a hacer camping, a irse de pesca, a hacer crucigramas y a sus bailes de mesa en mesa en The Milky Way, Leah será aún más recordada por su profundo e ilimitado amor por quienes la rodeaban”, indicó Amblin Entertainment, la productora fundada por Spielberg.El realizador hizo alusión a su madre durante su discurso al aceptar el Óscar al mejor director por “Schindler’s List”, en el que la calificó como su “amuleto de la suerte”.Adler, conocida como “Lee Lee” entre familiares y allegados, se casó con el ingeniero eléctrico Arnold Meyer Spielberg y juntos tuvieron cuatro hijos: Steven, Anne, Sue y Nancy.En 1964 la familia se mudó a Los Gatos (California), donde permanecieron un par de años. Tras su divorcio con Arnold, se casó con Bernie Adler en 1967 y posteriormente se desplazaron a Los Ángeles, donde inauguraron el célebre The Milky Way.