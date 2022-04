Falsa alarma. Maite Perroni no está embarazada según su representante

Ante el “baby boom” entre las celebridades, los fanáticos de la exRBD, Maite Perroni estaban contentos por la noticia del embarazo resultado de su relación con el productor televisivo Andrés Tovar.

Carolina Palomo, representante de la actriz habló con People en Español, poniendo punto final a los rumores de embarazo, rumores que tildó de “malintencionados”.

“Esta información es totalmente falsa. Los comentarios son malintencionados. Maite está inmersa en la filmación de la serie Triada, ¿cómo va a estar embarazada?”, señaló.

Posteriormente, se dio a conocer un comunicado de prensa en el que insistían en que todo se trata de un rumor: “A través de este medio informamos que las recientes notas que están circulando sobre el embarazo de la actriz, Maite Perroni, son totalmente falsas. Maite Perroni se encuentra inmersa en su trabajo…”.

Este próximo viernes 29 se estrenará -en más de 240 países a través de Amazon Prime- el más reciente trabajo de la actriz, “La Octava Cláusula” junto a Oscar Jaenada,

Por ahora, Maite disfruta de su relación con Tovar, una etapa en la que no ha escapado de los rumores, entre ellos el de su supuesto compromiso, -el cual ella misma se encargó de desmentir.

No es la primera vez que el rumor de embarazo ronda a la actriz, ya anteriormente, también dejó claro que ser madre está entre sus proyectos de vida, pero no por ahora. “Bueno, es una noticia que, el día que sea verdad, yo voy a ser la primera en querer compartir con todos ustedes, porque es una bendición y cuando eso suceda yo voy a estar feliz de poder decirlo. Una vez más, es una prueba de cómo se comunican tantas cosas sin realmente saber cuál es la verdad y bueno, a estos nos dedicamos, estamos expuestos todo el tiempo, pero no es así, cuando así sea yo lo voy a contar más que feliz…”, dijo en noviembre de 2021.

Además, la actriz ha dejado claro según una entrevista publicada por El Universal de México que formar una familia no le quita el sueño. “Ha cambiado es mi idea sobre el matrimonio, la pareja y los hijos, antes sí era algo muy importante, y hoy es algo que no me quita el sueño. Si pasa, bienvenido y si no, pues tampoco pasa nada…”.