¿Falso o verdadero? Bella y el salvadoreño Fernando Martell vivirán en El Salvador cuando se casen

A través de la dinámica "Falso o verdadero", Bella respondió algunas afirmaciones de sus seguidores, quienes no tardaron en curiosear dónde piensa establecerse la pareja finlandesa/salvadoreña cuando se casen.

La "nómada digital", Bella, terminó con la curiosidad de sus seguidores sobre si ella y su prometido Fernando Martell vivirán en El Salvador o no cuando se casen.

Y es que aunque la pareja ha revelado que se conocieron en el volcán de Santa Ana, el salvadoreño y la finlandesa descartaron a El Salvador como su lugar de residencia en un futuro.

A través de una dinámica en la red social Instagram, Bella jugó con sus seguidores "falso o verdadero", donde ellos le escribían afirmaciones sobre un tema y ella lo confirmaba o lo descartaba. Alguien le escribió "planeas vivir en El Salvador en el futuro". Esta fue su respuesta:

"Esto es falso, amamos Europa, creemos que es un lugar hermoso para establecernos. Quizá no Finlandia, yo buscaría más zonas mediterráneas. A mí me gustaría España, Italia, Portugal, quien sabe... pero ahora mismo estamos viajando entre Finlandia y El Salvador", afirmó la "viajera".

Otro dato sobre Bella

Alguien le escribió "no sueñas con iniciar estudios en el futuro", a lo que ella dijo que esa sería una "falso/verdadero", ya que aunque le da curiosidad ella no lo necesita. "Como saben, yo viajo, soy una viajera digital, por eso no dependo de un trabajo o de estudios, pero creo que la universidad es una gran oportunidad de hacer contactos, pero yo ya tengo mis ingresos viajando, entonces admito que no lo necesito", dijo Bella.