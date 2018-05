Famoso youtuber "El Rubius" abandona YouTube con 29 millones de suscriptores: aquí la razón

Rubén Doblas Gundersen, conocido popularmente como el youtuber El Rubius, anunció su alejamiento de la plataforma de videos YouTube.

En un video de siete minutos, el carismático personaje explicó la razón por la que ha dejado su proyecto "temporalmente" pese a que estaba a punto de llegar a 30 millones de suscriptores.

"Los que están viendo este video saben que soy una montaña rusa de emociones, que lo intento tapar todo con humor, y que tengo rachas buenas y malas como todos los seres humanos de este planeta. Más o menos ya saben por dónde van los tiros. Últimamente me está costando cada vez más ponerme delante de la cámara y grabar videos o hacer directos como siempre he hecho hace siete años", inició en el clip de YouTube titulado "me voy a dar un tiempo".

"Cada vez es como que siento más y más presión, cada vez me pongo más nervioso y me cuesta más respirar. Me dan como bajones. Ustedes han visto que he acabado algunos directos muy pronto porque sentía ansiedad y nervios por intentar mostrar la mejor versión de mí ante cámaras", añadió.

"Esto me lleva pasando el último año. Cada vez ha sido más. Fui al médico y me dijo que me haría unas pruebas pero que seguramente tenía una estrés y una ansiedad del copón. Últimamente he estado pensando por qué veo todo tan negativo y desastroso. El tema de tener cada vez más presión, de tener a más gente opinando sobre ti. Cada vez intento hacer cosas más grandes e intento hacerlo lo mejor posible. Quizás pase lo que dice mi madre de 'darse contra la pared'. Me ha estado costando mucho respirar, dormía peor. Notaba cierto cosquilleos en las manos y la presión ha ido aumentando a más y al final mi cabeza pide que pare o descanse", añadió El Rubius en YouTube.

El youtuber español, nacido en el año 1990, dijo que seguirá activo en sus demás redes sociales pero prometió videos solo esporádicamente. "Cuando quieres hacer todo al 100 por 100 te puedes caer de culo. Hacer videos es lo que más me gusta pero cada vez me cuesta más ponerme delante de la cámara, ponerme la máscara del Rubius y dar lo mejor de mí", finalizó.

MÉDICO EXPLICA POSIBLES RAZONES

En diálogo con el diario ABC de España, el psicólogo Antonio Cano afirmó que el youtuber en mención podría venir afrontando una "ansiedad de evaluación" la cual se complica por sus ganas de ser perfeccionista.

"Si este parón le sirve para hacer una ruptura en su trabajo y descansar, entonces le vendría bien. Pero si lo que está haciendo es pensar que ha fracaso, por ejemplo, y echarse más culpas y exigirse más, pues le hará sentirse más frustrado, más ansioso y más deprimido", señaló el especialista al referido medio electrónico.

Como mencionamos líneas arriba, El Rubius está al borde de llegar a los 30 millones de suscriptores. Ha grabado videos en varias partes del planeta y se ubicó en el top 5 de los youtubers más exitosos del mundo.