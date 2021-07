Famosos de Hollywood que sufrieron carencias económicas en su infancia

Muchos creerían que la vida de las estrellas de Hollywood es ‘color de rosas’. Sin embargo, no todos tuvieron las comodidades de las que gozan hoy en día desde el inicio de sus carreras.

Aquí le presentamos la historia de algunos de ellos.

Justin Bieber

El cantante de 27 años nació y creció en Canadá bajo el cuidado de su madre, quien dio a luz cuando tenía 18 años. Su padre se casó con otra mujer y, aunque tienen una buena relación, no lo acompañó durante su infancia y adolescencia.

En su documental ‘Never say never’ (2011) contó aspectos personales de su historia. Gracias al filme se supo que nunca gozó de comodidades y su madre tuvo que dividirse entre varios trabajos para salir adelante.

Así fue hasta que el ejecutivo Scooter Brown se topó con uno de los videos de ‘Kidrauhl’ (como el artista se hacía llamar) en YouTube. De ahí en adelante todo es historia: firmó con el productor, sacó su primer disco, el cual fue todo un éxito, e hizo ‘sold out’ en diversos estadios a nivel mundial.

Hoy en día es una de las estrellas más grandes de su país y del pop en general.

Selena Gómez

En varias ocasiones, Selena ha narrado públicamente sus vivencias personales. Al ser hija de padres separados y criarse solo con su madre pasó muchas necesidades.

La artista le contó al conductor estadounidense Ryan Seacrest que “fue algo confuso, no entendía lo que estaba pasando y mis padres tenían 16 y 17 años cuando nací. Solía culpar a mi madre porque yo solo quería una familia”.

No fue hasta que Selena triunfó en ‘Disney’ que la estabilidad económica llegó al hogar y su fama le otorgó el reconocimiento del que goza hoy en día.

Natalia Vodianova

Natalia Vodianova se convirtió en una de las supermodelos más reconocidas a nivel mundial, tras ser la imagen de Calvin Klein por muchos años. Sin embargo, la vida no transcurrió a su favor desde el principio.

En 2015, fue la portada de la revista ‘Glamour’, en la que contó que durante su infancia tuvo que cuidar a su hermana Oksana, quien tiene necesidades especiales, y su madre casi nunca estaba en casa.

Según su relato, la situación económica del hogar era difícil: “Mi madre luchó por darnos lo poco que teníamos. Tuvo cuatro trabajos diferentes, incluso vendía frutas en la calle”.

Al mismo tiempo, ella empezó a ayudarle y ese se convirtió en su primer trabajo: “A la edad de 11 años yo estaba trabajando, no había tiempo para jugar“.

Oprah Winfrey

La presentadora estadounidense creó junto con el príncipe Harry ‘The me you can’t see’ (2021), una serie documental en la que entrevistó a varias personas para hablar de salud mental, pero también hizo algunas declaraciones propias.

Según contó, creció en un entorno familiar difícil, no solo económicamente, sino también en el ámbito emocional, pues fue separada de su abuela para vivir con su madre, a quien apenas conocía. Luego sufrió abusos por parte de otros familiares.

Por eso se esforzó desde muy joven para crear una plataforma en la que pudiese hablar de su historia y darle la oportunidad a los demás de que también lo hicieran: “Quería usar mi voz para ayudar a la gente a entender los problemas de salud mental”.

“A los 9, 10, 11 y 12 años mi primo de 19 me violó. No sabía lo que era el abuso, no conocía esa palabra, tampoco sabía lo que era el sexo o de dónde venían los bebés. Ni siquiera sabía lo que me estaba pasando”, confesó.

Leighton Meester

La historia de la protagonista de ‘Gossip Girl’ (2007) se aleja muchísimo de la del personaje que interpreta en dicha serie adolescente. Nunca tuvo lujos y tampoco creció en un barrio exclusivo de Nueva York, Estados Unidos.

La actriz, quien fue portada en abril de 2012 de la revista ‘Marie Claire’, describió su historia familiar como “loca”: “Probablemente la más loca que he escuchado”, y reveló varios detalles.

Nació en una cárcel, debido a que su madre pagaba una condena por tráfico de drogas y después de tres meses pasó al cuidado de su abuela. Sin embargo, eso la impulsó a salir adelante.

Con la edad de 10 años ingresó a una academia de modelaje y poco a poco labró su camino en la industria del entretenimiento.

En la actualidad, goza de la compañía de su propia familia: está casada con el también actor Adam Broody y juntos tienen dos hijos.