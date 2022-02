Famosos que no han querido o no han podido estar en el medio tiempo del Super Bowl

Cada año millones de aficionados al futbol americano están al pendiente de los artistas amenizaran el medio tiempo del Super Bowl y aunque se trate de uno de los espectáculos más importantes y que es visto por millones de personas alrededor del mundo, ha habido súper estrellas que han declinado la invitación o no han sido invitados.

A continuación, recordaremos quienes han sido las bandas y los artistas que no han participado en la gran final del futbol americano.

Rihanna

Rihanna ha sido una de las cantantes que más ha causado controversia por rechazar rotundamente la propuesta de cantar en el medio tiempo del evento más grande del futbol americano en 2019.

La cantante tomó esta decisión para unirse al boicot contra el Super Bowl, en apoyo al jugador de futbol americano Colin Kaepernick, quien al interpretar el himno nacional de Estados Unidos en cada partido, se arrodillaba en protesta al racismo tras las políticas del presidente Donald Trump y el abuso policial en el país, por lo que fue suspendido.

Meses más tarde del evento, la intérprete de “Umbrella” explicó los motivos que la llevaron a declinar la oferta en la edición estadounidense de la revista Vogue.

“No podía atreverme a hacer eso. ¿Para qué? ¿Quién se beneficia de mi actuación? No mi gente. No puedo ser una vendida. Hay cosas en la organización con las que discrepo y no estaba dispuesta a colaborar con esas personas”, declaró.

Jay-Z

Aunque su esposa Beyoncé participó en el medio tiempo del Super Bowl XLVII, su esposo el rapero Jay-Z fue quien inició el boicot al evento e invitaba a los artistas a rechazar cantar en el evento, por solidaridad al jugador.

Más tarde en el sencillo que lanzo a mediados de 2018 llamado "Apeshit" y en el que colabora Beyoncé, rapea en un verso que dijo que “no al Super Bowl y a la NFL, que lo necesitan y él no los necesita a ellos”.

Metallica

Tras la actuación de The Weeknd que muchos calificaron como lamentable en el show del Super Bowl LV en el Raymond James Stadium de Tampa Bay, aún se hace eco en redes sociales del porqué los organizadores han omitido la invitación de bandas legendarias como Metallica.

Lamentablemente y para la desilusión de muchos, la banda compuesta por James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo han rechazado la oferta en reiteradas ocasiones.

En 2016 el vocalista James Hetfield señaló durante un programa de radio "Sixx Sense" de Nikki Sixx, que ellos son los que no han querido ser parte del evento debido a que no son una banda que haga acrobacias y utilicen lip sync como la mayoría lo hace en el evento.

Aunque racharon el medio tiempo, la banda estadounidense dio una presentación que nombró "The Night Before" el 6 de febrero del 2016, una noche antes del Super Bowl 50.

“Nosotros no somos una banda hecha para ello, no somos una banda pop, con brillos, ni tenemos ese tipo de cosas que creemos que se necesitan para estar ahí…pero estar aquí y participar en un show previo al Super Bowl es muy emocionante”, dijo el cantante previo al show.

Adele

La cantante británica también fue invitada a hacer parte del show en 2018, pero tuvo que declinar porque le parecía que no era el tipo de show para ella, señaló en algunas entrevistas que respondía a unos intereses que eran más allá de la música. Además, así como Metallica, señalo que el evento le exigía bailar y moverse y es algo que no está acostumbrada a hacer.

Cardi B

La rapera de ascendencia dominicana, al igual que Rihanna, se negó a participar en la edición LIII de este show en protesta contra el racismo en Estados Unidos y también en apoyo al jugador de americano Colin Kaepernick.

Nicki Minaj

Ese mismo año la rapera fue otra de las artistas afroamericanas a quien se invitó a ser parte del medio tiempo y también lo rechazó pero en el caso de Minaj, el declinar la invitación no se debió a que se uniera a las protestas de Colin Kaepernick, sino que su agenda le impedía tener ese día libre para poder presentarse en el evento.

Kanye West

Fue previo a la edición XVLIII que el rapero fue buscado por la NFL para ser parte del medio tiempo, luego de semanas de negociaciones, Kanye finalmente rechazó la oferta. Se dice que gran parte de esta negativa obedeció a que el entonces esposo de Kim Kardashian pedía muchos dólares por su participación, además de un presupuesto sustancial para poder hacer su espectáculo.

Outkast

La razón por la que este dueto no llegó a presentarse en la edición XXXVIII, fue porque una de las exigencias de la NFL consistía en que sus canciones fueron acortadas y que las partes en las que se incluían palabras altisonantes fueran eliminadas.

Esto el grupo formado por André 3000 y Big Boi lo tomó como un acto de censura y decidieron no participar con su show.

Usher

Aunque previo a la edición LIII se decía que el cantante de R&B sería el plato principal del medio tiempo. El cantante a su pesar tuvo que declinar la invitación, aun cuando sí quería estar y esto se debía a que tenía compromisos previos que no podía cancelar.