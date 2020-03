Famosos salvadoreños en cuarenta o varados en otros países por el coronavirus

Me encantaría poder compartirles otra foto pero no puedo es la única que puedo tomarme por el momento, muchos sabes que vengo de europa y que estuve unos días en roma, y anoche el presidente de mi país dio la orden que no dejaran entrar a nadie que viniera de Italia ����, y Justo en el aeropuerto de mi país me detuvieron y que al parecer alguien había alertado que yo venía de Italia, sin preguntarme nada ya tenían solo mi nombre en un papel lo extraño fue que venía otro de Milán y a él si lo dejaron pasar y tengo prueba de ello, pasará la cuarentena en su casa ��, aquí está pasando algo y me gustaría entenderlo, creo que todos tenemos los mismos derechos y si @nayibbukele dio la orden que nadie pasaría así tendría que cumplirse pero a este hombre lo dejaron pasar en la otra foto les dejo la prueba, donde el está pasando migración y me dijo que iba para sonsonate a ver a su mamá. Y otra cosa ni siquiera me tomaron la temperatura de una vez me tomaron a ponerme mascarilla, y yo le dije mire por lo menos pregúnteme de donde vengo, ya sabemos que viene de Italia y no puede pasar, luego me dieron la opción que podía irme a otro país, ya había decidió irme, luego me salen con que no que alguien había dado la orden que tenía que estar en cuarentena, y me dijo el señor que el había peleado mucho para que me dejaran por lo menos estar en mi casa, pero que venía una orden directa que no podía salir, es muy triste por que no se aplican los mismos derechos a todos los salvadoreños, como me han tratado ?? Cómo si estuviera enferma y no lo estoy, no tengo ningún síntoma. PD: que triste �� pásare mi cumpleaños Solá y encerrada ����sin ningún abrazo, y lo peor de todo sin mis hijos, los extraño tanto, ellos y yo estábamos muy ansiosos �� por vernos y abrazarnos muchos, ahora mis niños tendrán que esperar un mes mas a mamá ������ lo que más me duele no es estar encerrada, es no poder abrazarlos y besarlos, los que son padres me entenderán. Gracias a todos por estar pendientes y por todo su apoyo y cariño los quiero ♥️ Cuantos días pasaré aquí al parecer 15 o 30 no lo sé ����������

