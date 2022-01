¿Fan de Fortnite? Así es como puedes jugarlo en iOS desde ya. Te contamos cómo hacerlo

Los fanáticos de Fortnite “pagaron los platos rotos” entre el “pleito” de Apple y Epic Games, desde hace un tiempo, por la expulsión del juego de la App Store. Un dilema que ya la mayoría conoce.

Ahora bien, como esto no podía quedar en el primer capítulo, ahora viene el segundo. Desde “ya” los fanáticos de este juego pueden volver a de disfrutar de este shooter en su celular o iPad, aunque de manera indirecta. ¿Cómo así? En la App Store, definitivamente no es el lugar para buscarlo sino gracias a Geforce NOW.

Es así que Fortnite se ha colado por Safari y el servicio Geforce NOW de Nvidia, que recién anunció que el éxito de Epic Games ya está disponible y que puedes jugarlo con controles táctiles y todo.

Según detallan en la nota de prensa publicada y retomada por Smart Life de El País, reconocen desde Geforce NOW que “junto con el increíble equipo de Epic Games, hemos estado trabajando para habilitar una versión táctil de Fortnite para dispositivos móviles a través de la nube. [...] La introducción de controles táctiles creados por el equipo de GeForce NOW ofrece más opciones para los jugadores, comenzando con Fortnite”.

Así que, para jugar con Fortnite a través de Geforce NOW lo único que tienes que hacer es ser parte de ese servicio y solicitar formar parte de esta prueba de la plataforma en dispositivos móviles, tanto iOS como Android. Una vez aceptado (que esperamos lo seas), podrás disfrutar de tu juego nuevamente.

Ahora, solo falta ver cómo reacciona Apple ante esta jugada. Así que: ¡aprovecha!