Fandom Got7 El Salvador

Fabiola y Claudia, integrantes del Club de fans de El Salvador de la famosa banda coreana, Got7 dieron a conocer ¿cómo se vive siendo parte de un fandom? ¿por qué les gusta esta banda? y ¡mucho más!

¿Que tienen los chicos de Got7?

Fabiola: Son diferentes a cualquier otro grupo. Su música siempre es innovadora, sus bailes son innovadores y nunca siguen la misma tendencia.

Claudia: Creo que las letras de sus canciones tienen un mensaje muy bonito, una de las que más gusta a todos ha sido "Just right" y en ella te dice que todos debemos amarnos tal y como somos.

¿Por qué dentro del universo de las bandas de K-pop, te inclinas hacia Got7 específicamente?

Fabiola: Simplemente tienen que ver un video de ellos para enterarse de que son diferentes a los demás.

Claudia: Ellos son muy cercanos con su público, interactúan bastante en redes sociales con los fans. Entre ellos interactúan bastante en Twitter y es muy gracioso ver lo que se dicen entre ellos mismos.

Got7 es una "band boy" integrada por siete chicos. Como en casi toda banda de música cada uno debe cumplir un rol específico, algunos son raperos, otros cantantes o también pueden ser más bailarines; pero, ¿de dónde salen escogidos todos estas superestrellas de la música coreana?

En Corea del Sur hay diferentes "reality shows" de donde las diferentes productoras de música escogen y ofrecen jugosas sumas de dinero a cada chico para ser parte de la "boy band", para que desarrollen cada una de sus habilidades.

¿Qué recomendación le darías a alguien que desee comenzar a escuchar K-pop?

Fabiola: Que simplemente comiencen a escucharlo. Para escuchar a Got7 por lo menos yo les recomiendo escuchen la canción "If you do", pero también que no solo escuchen las canciones "himno". Dentro de todos los álbumes hay canciones súper buenas ¡Escúchenlas!

Las chicas dicen estar orgullosas de ser fieles fanáticas del K-pop y de su banda favorita, por eso incentivan a todas aquellas señoritas que quieran unirse a este divertido mundo de baile y mucha diversión a que se puedan unir al Fandom de Got7 El Salvador.

Facebook: Got7 El Salvador oficial

Instagram: @got7oficial_sv

Twitter: IGOT7_SLV