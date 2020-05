"Fantasmas" el cortometraje salvadoreño que ha causado impacto en redes sociales

El 28 de abril Diego Escobar compartió en sus redes sociales el cortometraje "Fantasmas" un material audiovisual que dirigió y realizó junto a su esposa Natalia Varela, quien estuvo encargada de escribir el guion y la interpretación.

"Fantasmas" es una realización que dura 4:30 minutos, tiempo que fue suficiente para conmover y transmitir el mensaje que buscaban, especialmente cuando el mundo atraviesa la pandemia por el covid-19 y, cuando por seguridad, las personas deben permanecer confinadas en sus casas para evitar contagiarse.

La pareja de jóvenes expresaron a La Prensa Gráfica que cuando se enteraron sobre la convocatoria de un festival de cortometrajes que buscaba abordar la temática de la cuarentena y es así como ellos no quisieron dejar de lado la oportunidad de comunicar y mostrar su perspectiva sobre la situación; más aún cuando son padres de familia.

"Escine (Escuela de Cine y Arte Audiovisual) anunció la convocatoria para el festival en sus redes, lo vimos y empecé a escribir la idea, se la enseñé a Diego y como estamos acostumbrados a trabajar juntos me captó todo perfectamente, si no es que mejor. Dado a que Diego hace dirección y producción audiovisual y yo de audio pensé que podíamos salir a tiempo, pues los dos trabajamos rápido", comentó Natalia.

"Pensamos en que era nuestro momento de contar una historia que si bien es cierto es cine de ficción, es honesta y real, algo con lo que la gente se sintiera identificada y que tocara sus emociones", agregó por su parte Diego.

El cortometraje ya está disponible en redes sociales y YouTube pero sigue su camino dentro del concurso y se enfrenta a otras grandes historias y producciones.

A las pocas horas de haberlo publicado, "Fantasmas" recorrió los perfiles de varios salvadoreños que compartieron la cinta. Y es precisamente este alcance el que tomó por sorpresa a los realizadores.

"La verdad nos tomó por sorpresa. Al escribirlo obviamente quisimos transmitir ese sentimiento que da el corto, pero a manera que uno va trabajando en algo y lo ve muchas veces ya empieza a desconectarse un poco. Es como repetir una palabra muchas veces, empieza uno a disociarse. Lo empezamos a ver de un lado más técnico, y lo vimos y escuchamos muchísimas veces", explicó la guionista.

Pero eso no fue todo, también cruzó fronteras. "La noche que lo metimos, empezaron a salir los otros cortos y fue como ¡wow! hay unos muy buenos, y hasta dudamos si habíamos hecho un buen trabajo. Luego antes que se publicara se lo mande a una amiga para enseñárselo, y me mando dos minutos de audio en whatsap de ella llorando y fue que dijimos quizás si logramos transmitir lo que queríamos. Pero igual pensamos que lo íbamos a subir y un par de amigos lo iban a compartir nada más, nunca pensamos que se iba a hacer viral. Justo hoy (sábado) nos llamaron de Perú, una página me pidió permiso para publicarlo, pues anda rolando hasta en grupos allá, no sé cómo. Pero lo más importante, ha sido demasiado bonito escribir algo desde el corazón y que la gente haya conectado con eso", dijo Varela.