Farruko y otros músicos "tocados por Dios", arrepentidos de su vida pasada

El cantante Farruko, mediante sus redes sociales, dio a conocer que se había convertido al cristianismo y pidió perdón por las letras de sus canciones. También, les comentó a sus fanáticos que ya no va llevar a cabo los mismos conciertos de antes y los que quieran pueden pedir el reembolso.



El artista puertorriqueño no es el único que después de una vida de excesos decide dejar todo atrás, cambiar su vida y acercarse a la religión cristiana. Algunos artistas que hicieron este cambio han seguido con una carrera muy exitosa, pero otros no tanto.

Ricardo Montaner

A continuación, le mostraremos algunos cantantes que eligieron tener a Dios en sus vidas.

En 1980 y 1990, Ricardo Montaner fue uno de los artistas más populares del género del pop. Con canciones como ‘Tan enamorados’, ‘La cima del cielo’ y ‘Me va a extrañar’, se hizo famoso y reconocido en varias partes del mundo.

Entre los años 2005 y 2011, apareció en Buenos Aires, Argentina, junto con el famoso predicador Dante Gebel, en el evento ‘Superclásico de la Juventus’ y delante de casi cien mil jóvenes reconoció su conversión al cristianismo evangélico.

Desde ese entonces, Montaner ha lanzado canciones alabando a Dios, las cuales han tenido gran éxito entre sus fanáticos. Su última producción es ‘Fe’, que cuenta con la participación de sus hijos Mau, Ricky, Evaluna y el esposo de su hija, Camilo, en el tema ‘Amén’. Este último fue un éxito en la radio y su video de YouTube alcanza las 100 mil millones de vistas.

Juan Luis Guerra

El artista dominicano es reconocido por temas como ‘La bilirrubina’, ‘Ojalá llueva café’, ‘Burbujas de amor’, entre otras. En diferentes entrevistas ha mencionado que a pesar de la fama y el dinero su corazón estaba vacío.

Una noche Juan Luis se encontró con dos predicadores que le hablaron de la palabra de Dios y desde ahí Guerra acogió la religión como una prioridad. En el año 2000, ya se había comprometido con Dios y pasó a formar parte de la iglesia ‘Más que vencedores’, donde fue director de alabanza y adoración.

Sacó canciones en donde glorificaban la santa palabra con temas como ‘En el cielo no hay hospitales’ y ‘Las avispas’, un merengue basado en versículos del Deuteronomio, por el que ganó un Grammy a ‘Mejor producción cristiana’.

Yuri

Yuridia Valenzuela Canseco, mejor conocida como Yuri, comenzó desde muy pequeña su carrera como cantante. Alcanzó a ser un gran éxito en México y en el resto de Latinoamérica con temas como ‘Detrás de la ventana’, ‘Maldita primavera’, entre otras.

En ese momento de su vida la fama y el dinero la descontrolaron y empezó a beber alcohol y a utilizar pastillas para dormir. Esta vida de abusos provocó que quedara sin voz y cayera en una depresión.

A finales de la década de 1990 y de la mano de un tío suyo cristiano, encaminó su vida al cristianismo y anunció que no seguiría cantando en los escenarios. Durante este tiempo Yuri solo cantaba en las iglesias cristianas y se dedicó a predicar.

Actualmente, ofrece ministerios en la iglesia cristiana Casa de Restauración y Alabanza, en Ciudad de México.

Justin Bieber

El ídolo adolescente también saltó a la fama desde que era muy pequeño. Aunque en un principio su vida como famoso fluía con normalidad, en su adolescencia conoció las drogas que fue esa la etapa rebelde que Bieber tuvo por un tiempo.

Después de un tiempo decidió acercarse a la religión cristiana. Como muestra de su devoción se tatuó el rostro de Jesucristo en su pantorrilla izquierda. Aunque él ha afirmado a los medios que no piensa que sea religioso, pero sí es muy espiritual, le habla y le reza a Jesús.

El año pasado el joven cantante visitó la cárcel State Prison of L.A. County en California, Estado Unidos, para charlar con los presos y ayudarles a refugiarse en la fe para sobrellevar mejor los días.

Alice Cooper

El ‘Padrino de Shock Rock’ es un cantante de hard rock y heavy metal estadounidense. Que sorprendió a sus seguidores cuando el 2006 anunció que dejaba su vida llena de mujeres, alcohol y drogas para convertirse en un cristiano renacido.

El reconocido artista no cambió su look se sigue vistiendo de forma gótica, pero ya no tiene la vida que tenía antes y la religión le ayudó a cambiar. Cooper ha mencionado a los medios que sigue siendo un rebelde y que ser cristiano no es una decisión fácil y eso es rebeldía.