Fassbender: “Me asusta fracasar”

La primera vez que Michael Fassbender subió a un escenario tenía un aspecto “horrible”. Lo recuerda él mismo, entre risas. Su instituto representó una obra, “Cuentos de hadas 1,2,3”, y le tocó el papel de una hermanastra. Para el disfraz usó el vestido de graduación de su hermana. Suyo era, en cambio, el pelo, que llevaba muy largo. Además, el actor mantenía entonces una dura lucha contra “los granos”.A saber quién pudo intuir que tras aquella chica espantosa se escondía el hombre más deseado hoy de Hollywood y tal vez del mundo. Aunque ese rol sí ofreció una pista del Fassbender que sería: “Me lo tomé súper en serio”.Y no solo. Enseguida, fundó la compañía Peanut Productions. A los 17 años por fin encontraba una certeza: “En el instituto era del montón en todas las asignaturas. Quería ser músico, pero no tenía madera. Empecé a ir a clases de actuación y pensé: ‘¡Guau! Si trabajo mucho en esto podría vivir de ello y es lo que quiero’. Me permitía expresarme”.Hasta sus padres, empeñados en que fuera a la universidad, se rindieron. Los cinéfilos se lo agradecen. Y el actor, de origen irlandés aunque nacido en Alemania, continuará su celebrada carrera con películas como “Alien: Covenant” y “The Snowman”. Actualmente sigue con la promoción de “Assassin's Creed” y “The Light Between Oceans”.El actor ha destacado por papeles atormentados como el del adicto al sexo de “Shame” y el latifundista de “12 años de esclavitud”. Además, es famoso por su entrega en cada proyecto.Pero no deja de ser crítico consigo mismo. “Es raro que salga 100 % feliz de un proyecto. Me da miedo no hacer un gran trabajo, no darle al personaje la vida que se merece, decepcionar al director. Me asusta fracasar, aunque saber aceptarlo es importante. Siempre intento darlo todo”.