Fatih Akin: "La violencia es auténtica y repugnante"

Fatih Akin quería reflejar la violencia con la mayor autenticidad posible en su película "The Golden Glove" ("Der Goldene Handschuh"), según manifestó en una entrevista con la agencia dpa. "Como siempre en mis películas, reproduzco la realidad. Intento atenerme a los hechos", declaró el cineasta turco-alemán de 45 años. "La violencia no está esterilizada, sino que es auténtica y repugnante", prosiguió. El autor de obras como "En la sombra" opina que la violencia en los medios de comunicación está muy presente, que hace tiempo que estamos insensibilizados. "Se trata de representar la violencia de forma que nos vuelva a conmover", comenta. No es algo para todo el mundo, por algo la película está calificada para mayores de 18 años, confiesa. "No obligo a nadie a verla. Pero trato el tema a mi manera". El último filme de Fatih Akin trata del asesino en serie Fritz Honka, que dio muerte a cuatro mujeres en Hamburgo durante los años setenta. Su reciente estreno en la Berlinale desató reacciones controvertidas.

