Fatih Akin sobre su Globo de Oro: “Pesa”

El director de cine alemán Fatih Akin reconoció haberse sorprendido por que su cinta “In The Fade” (“Aus dem Nichts”) se alzó el domingo con el premio a Mejor Película de Habla No Inglesa en la 75 edición de los Globos de Oro, un galardón con el que según él podría hacer incluso fisicoculturismo.

“¡Es una locura! ¡Increíble! ¡Apenas me lo puedo creer! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! (...) No lo esperaba, de verdad. No vine con la esperanza de lograrlo”.

A pesar de la emoción, el creativo de 44 años dijo que no llevará el premio de un lado a otro. “Pesa”. “Puedo hacer fisicoculturismo con él”. Pronto presentará su film en el festival de Palm Springs.