"F*ck off COVID", escribió Britney Spears y anunció que ya se prepara para celebrar Halloween este 2021

La exitosa cantante estadounidense, Britney Spears, sacudió Instagram este martes luego de publicar una provocativa fotografía con un atrevido mensaje.

"Extrañé Halloween el año pasado... alguna idea de quién disfrazarme este año??? Querido Señor yo también estoy alentando a todos los simpáticos este año... Que se vaya a la mier*d* el COVID! por un gran resto de 2021 !!!!! ¡¡¡¡¡PD no hay retoques ni filtro en esta foto!!!!!", escribió en Instagram y al mismo tiempo publicó una fotografía de ella luciendo un enterizo color verde metálico.

Avril Lavinge fue una de las artistas que comentó la publicación de Spears. "Bebé, yo creo que deberías vestirte como yo este año y yo seré tú. Besos y abrazos", le dijo la cantante.

Otros usuarios hicieron referencia a los videoclips antiguos de Spears, donde solía usar atuendos como este enterizo.

"MY god OOPS I DID IT AGAIN BUT GREEN honey", escribió un usuario.

En menos de una hora la publicación de Spears ya acumulaba más de 178 mil me gusta.