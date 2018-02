Federico Zeledón muestra su amor por los perros

Federico Zeledón con Luna y Bruno. Foto: tomada de su Instagram.

Los seguidores de Federico Zeledón saben que sus grandes compañeros caninos son Bruno y Luna. Pero también, quienes lo siguen saben que el locutor, presentador y periodista siente un gran amor por los perros en general y aprovecha sus redes para hacer conciencia sobre el maltrato animal.

Hace unos días compartió un video de protect.animales.worldwide sobre un perro que se muestra muy asustado por el maltrato y abuso contra él. "Duele ver que los humanos somos más bestias que los animales", escribió Zeledón.

El pasado mes de enero también compartió un video esperanzador de wildlifeowners sobre personas que ponen su granito de arena para ayudar a los animales.

También Zeledón aprovecha las publicaciones de sus perros para transmitir mensajes. En una fotografía de Bruno, escribió: "Me gusta esa expresión de Bruno, que interpreto como: “Perro domesticado, no está desarmado”. Trátalos bien y te devolverán obediencia, respeto y mas amor del que has recibido hasta hoy, maltratalos y el karma te lo regresará. He conocido más perros maltratados que agresivos y más gente peligrosa que perros peligrosos".

Justamente Bruno, y también Luna, fueron los grandes protagonistas de su más reciente publicación.