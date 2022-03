Felicia Mercado justifica a Luis de Llano con: “Los hombres son hombres”

Hace casi una semana, que Sasha Sokol rompió el silencio en sus redes sociales, sobre una relación que mantuvo con el productor mexicano Luis de Llano cuando ella tenía14 años y él 39. Mientras De Llano ha guardado silencio, desde entonces, la mayoría han sido comentarios de apoyo, como por ejemplo los de sus amigos y excompañero de Timbiriche, Erik Rubín y Benny Ibarra (sobrino del productor).

A diferencia de Rubín e Ibarra, la villana de telenovelas, Felicia Mercado, hizo controversiales declaraciones en Venga la Alegría Fin de Semana, a favor de De Llano a quien llamó su “amigo” y hasta llegó a justificar el actuar del productor diciendo que “los hombres son hombres”.

La actriz, ahora de 62 años y recordada por papeles en telenovelas como “Rosa Salvaje”, aseguró que aunque, tanto Sasha y De Llano son sus amigos y los conoce desde hace mucho tiempo, según destacó el medio mexicano TVNotas.

Según sus declaraciones, Felicia considera que una persona de 15 años ya es capaz de saber lo que hace. “Ya tenía ¿qué?, ¿unos 15 años, no?, yo creo que ella ya tomó su decisión y no sé si le puso la p*stola y le dijo ‘a fuerza lo tienes que hacer’. No lo sé, yo los conozco a los dos desde hace muchos años y pues él es mi amigo de toda la vida”, manifestó y continúo: “Pero yo creo que ya a los 14 años pues... y estando en el ambiente en que estamos, yo a los 15 ya era Señorita México y a mí se me aventaron todos los señores del mundo, todos. También ya tienes (tocó su cabeza) o tu mamá y tienes un poquito de cabeza y sabes si aceptas una situación así o no, ¿no?”.

Por si fuera poco, la exMiss México defendió al exitoso productor mexicano con una punzante frase con fuerte dosis de machismo: “los hombres son hombres... Es mi amigo, ¿qué quieres que te diga?: ‘los hombres son hombres’ y perdón. Lo quiero mucho, lo amo, lo adoro, somos amigos hace rato que no lo veo, desde que pasó esto no he sabido nada de él, no he hablado con él, entonces no sé”.

De paso, culpó a los medios de comunicación por revivir el tema: “Yo creo que él está consciente de lo que hizo o pudo haber pasado y que ya pasó hace tanto tiempo que ya estamos en otro y que ustedes saquen todo esto los miles de años después (hace caras como si no tuviera sentido)”.